Cerveteri, parte la Tarip ed è già caos

La Tarip, tariffazione puntuale dei rifiuti, è partita in via sperimentale in alcune zone del territorio etrusco ed è già caos. Sebbene il principio che accompagna la nuova modalità di calcolo della tassa sui rifiuti sia piena di buoni propositi, volti a premiare chi indifferenzia di più e bene, le difficoltà per i cittadini sono tante. A cominciare da quelle burocratiche. Negli anni sono diversi gli utenti che per un motivo o per un altro hanno dovuto rinunciare ad alcuni mastelli della raccolta differenziata. Alcuni sono andati persi, altri rubati, altri danneggiati proprio da chi si occupa della raccolta e ora la trafila per farsene dare uno nuovo in dotazione sembra diventare una odissea. A complicare le cose ci sono anche le disposizioni anti covid-19. Dopo aver compilato l’apposito form per la richiesta mastello, infatti, bisognerà attendere la chiamata degli incaricati per fissare un appuntamento presso l’isola ecologica per poter ritirare il mastello. E a quanto pare i tempi di attesa sembrano essere biblici. Dall’altra parte c’è poi il problema relativo al controllo. Una volta esposto fuori casa il proprio mastello chi assicurerà all’utente che qualche incivile non lo usi per conferire anche i suoi rifiuti, magari indifferenziati? A quanto pare, nessuno. E così non solo si rischia il mancato ritiro dei rifiuti, ma anche una multa per aver conferito in modo errato. Una situazione che purtroppo si verificherebbe costantemente, soprattutto nelle frazioni balneari. «Ho appena tolto dal mio mastello di indifferenziata, esposto da regolamento comunale alle 21, un sacco di mondezza che qualcuno ha depositato tra le 21 e le 22. Che dobbiamo fare noi cittadini per vivere tranquilli? – si chiede una cittadina – Dobbiamo fare le ronde di notte? Dobbiamo pagare di più per colpa di incivili e un servizio inefficiente? Gli incivili aumentano, le discariche pure e i cittadini che seguono le regole pagano per tutti».