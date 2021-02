Cerveteri ancora in attesa del suo asilo nido comunale, è polemica

Share Pin 4 Condivisioni

La consigliera Belardinelli: “Come scritto in un post forse sarà pronto per la prossima campagna elettorale”

L’asilo nido comunale di Cerveteri non ha ancora aperto i battenti e il consigliere di Fratelli d’Italia, Annalisa Belardinelli, bacchetta l’amministrazione Pascucci.

La struttura, “già promessa nel 2012 in campagna elettorale da Pascucci” non ha ancora aperto i battenti.

“E’ stato poi riproposto nel 2017 – ha detto Belardinelli a Cambia il Mondo di Fabio Bellucci, quando lo stesso Pascucci affermava che sarebbe stato avviato a settembre 2017”.

“Poi, però, i lavori sono iniziati molto dopo e tra l’altro sono stati bloccati”.

E anche in questo caso il consigliere di Fratelli d’Italia insieme al collega d’opposizione Luca Piergentili aveva effettuato un accesso agli atti per vederci chiaro.

“Ricordiamo ai cittadini – ha detto Belardinelli – che l’asilo nido era un progetto regionale che prevedeva l’installazione di un prefabbricato pronto e finito fatto dalla Regione Lazio che aveva affidato il progetto a una ditta del nord e che al Comune spettavano le opere di urbanizzazione”.

E dall’accesso agli atti è venuto fuori che “mentre nel 2019 si faceva il bando per le preiscrizioni degli alunni dell’asilo e la manifestazione di interesse per vedere se ci fosse qualcuno interessato a gestirlo, le opere di urbanizzazione sono state affidate a gennaio 2020”, con il progetto che è “costantemente in ritardo”.

“A gennaio 2020 sono stati affidati i lavori per l’urbanizzazione, a giugno è arrivata, come spesso accade a Cerveteri, una variante in corso d’opera, approvata a dicembre e quindi ora dovrebbero riprendere i lavori”.

“Ora – ha concluso Belardinelli – speriamo finiscano i lavori di urbanizzazione e che si riesca ad attivarlo”.

Poi sarà un altro il tema su cui focalizzarli: la retta che i genitori dovranno pagare. “I costi delle famiglie – ha detto il consigliere FdI – non sono bassi. Si parlava di una retta di 300 euro, quasi paritaria a quella di un asilo privato. Speriamo di vederci chiaro in seguito, quando finiranno i lavori. Ma come scritto in un post forse per la prossima campagna elettorale sarà tutto pronto”.

