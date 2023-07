Disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico

Riceviamo e pubblichiamo la nota del legale della donna Avv. ANTONINO CASTORINA:

Neanche un mese fa due giovani donne rumene si erano rese protagoniste di una “rapina improria” ai danni del negozio ‘Acqua e Sapone’ di Santa Marinella.

Le due rapinatrici di nascosto hanno iniziato a riempire le proprie borse di cosmetici e prodotti scelti oculatamente, per un valore di 1900 euro per poi prendere la via di fuga. Dal momento che l’allarme dell’antitaccheggio ha iniziato a suonare è partito un vero e proprio inseguimento da parte di una commessa verso una delle ragazze.

Durante la corsa, la dipendente del negozio è riuscita a raggiungere una delle due donne che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, non rinunciando a lasciare il bottino, ha spintonato la commessa a terra e le ha lanciato contro il brecciolino nel mentre l’altra si dileguava senza essere identificata. La corsa della donna tamponata dalla commessa è stata poi fermata dai Carabinieri intervenuti tempestivamente in loco e che nella quasi flagranza del reato ha avuto come conseguenza la custodia cautelare in carcere e la contestazione di “rapina improria” vista la violenza che ne è derivata da quando è stata presa la refurtiva a quando si è tentata la fuga.



La giovane donna assistita di fiducia dall’Avv. Antonino Castorina del Foro di Reggio Calabria e sottoposta al regime custodiale del carcere in meno di un mese è riuscita ad uscire. Il legale della donna infatti ha richiesto al Gip una misura meno gradata depositando altresì istanza di patteggiamento.

La giovane età della donna ed il fatto che era incensurata ha consentito l’accoglimento dell’istanza dell’Avv. Antonino Castorina che prima ancora dell’inizio del processo ha ottenuto per la donna rumena gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.