Fiumicino, incendio in un supermercato in Via Florina

Attualmente, la situazione è sotto controllo grazie al tempestivo intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco che ha permesso di circoscrivere l’incendio solo al magazzino esterno

Alle ore 06:00, la sala operativa del comando di Roma ha inviato a Fiumicino, precisamente in Via Florina 115, tre squadre dei Vigili del Fuoco con un’autobotte e l’autoscala, a causa di un incendio scoppiato presso un supermercato Todis.

Una volta giunto sul luogo dell’emergenza, il personale dei Vigili del Fuoco ha immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento dell’incendio. Durante tali operazioni, per precauzione, hanno provveduto a evacuare i residenti di due palazzine di quattro piani situate sopra l’attività commerciale. Questa misura è stata adottata per garantire la sicurezza dei cittadini presenti nell’area e ridurre al minimo il rischio per la loro incolumità.

Attualmente, la situazione è sotto controllo grazie al tempestivo intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco che hanno permesso di circoscrivere l’incendio solo al magazzino esterno. Tuttavia, gli operatori continuano a effettuare verifiche e controlli per assicurarsi che l’area e gli appartamenti circostanti siano completamente messi in sicurezza. Non si sono registrati feriti.

Al fine di gestire l’emergenza in modo completo e professionale, sul posto sono presenti anche il servizio sanitario 118, i Carabinieri di Passo Scuro, la polizia urbana e la Radiomobile di Civitavecchia che collaborano con le forze dei Vigili del Fuoco per garantire un’azione coordinata e tempestiva. La sicurezza dei cittadini e la messa in sicurezza dell’area sono le priorità assolute in queste situazioni, e le autorità competenti stanno lavorando con determinazione per affrontare l’emergenza nel modo più efficace possibile. Le cause sono in corso di accertamento.

GM