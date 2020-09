Raccolta Differenziata a Cerveteri: dal 14 Settembre entra in vigore il calendario invernale

Share Pin 5 Condivisioni

Da lunedì cambia il calendario della raccolta porta a porta

Così in una nota il Comune di Cerveteri in merito alla raccolta differenziata: “Così come previsto, lunedì 14 Settembre entrerà ufficialmente in vigore il calendario invernale di Raccolta Differenziata nel territorio comunale di Cerveteri. Il nuovo calendario, interesserà le zone di Cerveteri Capoluogo, le Frazioni di Marina di Cerveteri, Valcanneto, Ceri, Sasso e Cerqueto.

Le variazioni sono le seguenti: la prima è che nel periodo invernale non è previsto il secondo passaggio per il ritiro della plastica in tutte le zone, e verrà, invece effettuata solamente la raccolta del giovedì. La seconda riguarda la sola zona di Marina di Cerveteri, dove cambia l’orario di esposizione dei mastelli: che dovranno essere esposti la sera prima del giorno di raccolta tra le ore 21.00 e le ore 24.00. Si comincia da domenica 13 settembre con l’esposizione dell’organico dalle ore 21.00. Calendario invariato invece per le zone rurali 1 e 2, dove la raccolta prosegue nelle stesse modalità di sempre.

“La nostra città ha raggiunto il traguardo del 70% di rifiuti differenziati correttamente grazie all’impegno di tutti i cittadini – ha dichiarato Elena Gubetti, Assessora alle Politiche Ambientali – ora dobbiamo portare questo risultato, ormai consolidato, a crescere ulteriormente visto che ci stiamo avviando verso l’applicazione della tariffa puntuale”.

“Ricordo agli utenti, che i rifiuti non conformi, conferiti senza mastelli o nei giorni diversi da quelli stabiliti non saranno ritirati e che i trasgressori sono passibili di sanzione. Inoltre – ha continuato l’Assessora – resta sempre obbligatorio per tutti l’utilizzo dei mastelli e provvedere al loro ritiro non appena possibile una volta avvenuto lo svuotamento. Seguendo poche ma importanti regole possiamo migliorare ancora la capacità di differenziazione dei rifiuti nella nostra città.”

I calendari sono scaricabili dal portale www.cerveterichiamaraccolta.it, resta sempre disponibile gratuitamente l’App Junker che, una volta istallata sul proprio telefono, provvederà ad inviare una notifica per ricordare il momento in cui esporre il mastello e la tipologia da conferire nella giornata. Inoltre per qualsiasi dubbio sul corretto conferimento Junker permette attraverso la fotocamera di inquadrare il codice a barre di un prodotto e ci indica in quale tipologia di rifiuto andrà smaltita. Sono già più di 11.000 gli utenti della nostra città che utilizzano quest’App per migliorare la loro raccolta differenziata.