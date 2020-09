Share Pin 1 Condivisioni

905.426 i decessi. Negli Usa ad oggi i casi accertati sono 6.304.181

Coronavirus, nel mondo i casi accertati sono 27.973.127 –

Secondo i dati forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel mondo, alla data del 11 settembre 2020, i casi accertati al Coronavirus sono 27.973.127 con 905.426 decessi.

Nell’ordine con più casi troviamo tra i maggiori: Stati Uniti con 6.304.181; India con 4.562.414; Brasile con 4.197.899; Russia con 1.046.370; Perù con 702.776; Colombia con 686.851; Messico con 647.507; Sud Africa con 642.431; Spagna con 543.379; Argentina con 512.293; Cile con 428.669; Iran con 395.488.

In Italia, come indicato dal Ministero della Salute, i casi accertati sono 283.180. In totale, nel continente americano i casi accertati sono 14.447.680, in Asia 5.171.098, in Europa 4.645.519, nell’area del Mediterraneo 2.071.058, in Africa 1.101.618, mentre nel Pacifico 535.413.