Share Pin 14 Condivisioni

La band di Ladispoli parteciperà alle finali nazionali di Sanremo Rock

Ladispoli, i Garage32 approdano a Sanremo –

I Garage32 approdano a Sanremo. La band di Ladispoli in questi giorni si trova a Sanremo per esibirsi sul prestigioso palco dell’Ariston per le finali nazionali di Sanremo Rock 2020. Il gruppo si esibirà venerdì 11 e sabato 12 settembre sul palco del teatro Ariston e durante la giornata parteciperà ad alcune jam session che si tengono nella città dei fiori.