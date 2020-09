Share Pin 1 Condivisioni

Ridefinizione delle corse in occasione della riapertura delle scuole

Ladispoli, gli orari dal 14 settembre per il trasporto pubblico –

Così in una nota social il Comune di Ladispoli in merito agli orari per il trasporto pubblico: “Da lunedì 14 settembre 2020 sono istituite le deviazioni scolastiche alle corse del trasporto pubblico corrispondenti con gli orari di entrata e di uscita degli #studenti comunicati dagli istituti scolastici del territorio.

In conseguenza dell’emergenza epidemiologica in corso, nei prossimi giorni gli orari potranno subire delle modifiche, pertanto si consiglia di monitorare frequentemente il sito www.seatour.it e la pagina facebook Seatour spa.

Sui mezzi di trasporto pubblico di linea e’ obbligatorio l’utilizzo delle mascherine (anche di comunità) da parte dei passeggeri.

Per prendere visione del nuovo orario https://www.comunediladispoli.it/servizi-in-citta alla voce Orari Seatour Ladispoli”