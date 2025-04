Profanata una tomba a Ladispoli

Una cittadina ha denunciato ai Carabinieri di Ladispoli la profanazione della tomba del padre al cimitero comunale

Una cittadina ha denunciato ai Carabinieri di Ladispoli la profanazione della tomba del padre al cimitero comunale, un episodio grave che ha scosso tutta la comunità.

La donna si è poi sfogata sui social: “”Oggi ho vissuto uno dei dolori più grandi della mia vita. Mi sono recata al cimitero di Ladispoli con i miei zii, e davanti alla tomba di mio padre ho trovato l’inimmaginabile: era stata profanata. Il mio cuore si è fermato per un istante, pensavo lo avessero portato via.

È un gesto vile, disumano, senza alcun rispetto per chi non c’è più e per chi resta a portarne il ricordo nel cuore.”

Dopo la denuncia alle forze dell’ordine, ha invitato i cittadini di Ladispoli a verificare lo stato delle tombe dei propri cari, per accertarsi che non siano stati commessi altri atti simili. Le autorità stanno ora indagando sull’accaduto per individuare i responsabili.