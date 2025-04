Cerveteri da urlo, impresa sul campo del Palidoro

I Cervi con i goal di Piano e Patrascu fanno un passo in avanti per la salvezza

Vittoria preziosa del Cerveteri, che espugna il campo del Borgo Palidoro, vincendo per 2- 1.

Di Piano e Patrascu i goal del pesante successo, che rimette in corsa i Cervi per la salvezza, o meglio per il play off casalingo. Sette punti in quattro gare con Ferretti in panchina, che ha trovato un importante vittoria, giocando una gara concentrata e di lena. Una vittoria che nasce da una prestazione di carattere e testa, dopo novanta minuti dove hanno sbagliato poco i verde azzurri, concentrati e solidi.

Con questo successo salgono a 34 punti in classifica, con cinque giornate da giocare, a partire da domenica prossima al Galli, contro il Real Morandi. Tre punti sinonimo di speranza, e soprattutto fiducia, che ne serve tanta per arrivare al traguardo.