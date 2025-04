Ecomobili: la raccolta itinerante torna nel 2025 a Cerveteri

Anche per il 2025 il servizio Ecomobili sarà attivo nel Comune di Cerveteri, offrendo un’opportunità comoda e sostenibile per il corretto conferimento dei rifiuti particolari. L’isola ecologica diventa itinerante e raggiunge i cittadini in diversi punti del territorio comunale.

Ecco i rifiuti che è possibile conferire:

♻️ Abiti usati

♻️ Piccoli RAEE (es. cellulari, phon, caricabatterie)

♻️ Toner

♻️ Pile

♻️ Farmaci scaduti

♻️ Plastica rigida

♻️ Cassette in plastica e legno

Calendario e orari di raccolta

🔹 Cerenova e Campo di Mare

📍 Cavalcavia lato Campo di Mare

🕙 10:00 – 16:00

📆 1° e 3° mercoledì del mese

🔹 I Terzi

📍 Piazza S. Eugenio (Chiesa)

🕗 8:00 – 12:00

📆 2° giovedì del mese

🔹 Borgo San Martino

📍 Piazzale Borgo San Martino

🕐 13:00 – 17:00

📆 2° giovedì del mese

🔹 Sasso

📍 Via del Fico

🕙 10:00 – 16:00

📆 3° giovedì del mese

🔹 Ceri

📍 Piazza della Mola – Parcheggio semaforo

🕙 10:00 – 16:00

📆 2° mercoledì del mese

🔹 Due Casette

📍 Piazza Pagliuca

🕙 10:00 – 16:00

📆 2° e 4° martedì del mese

🔹 Valcanneto

📍 Largo Vivaldi

🕙 10:00 – 16:00

📆 1° e 4° giovedì del mese

Per informazioni aggiornate sul servizio e sulle date di raccolta è possibile consultare il sito: www.riecospa.it

Partecipare alla raccolta Ecomobili significa contribuire attivamente alla tutela dell’ambiente e alla pulizia della città.