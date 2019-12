Primo e secondo premio per la FDM di Ladispoli a concorso XmasDance

Condividi Pin 0 Condivisioni

Le allieve di Loredana Mantini convincono la giuria. Menzione speciale per Ilaria Monti

Primo e secondo premio per la FDM di Ladispoli

Si è svolta ieri a Cisterna di Latina la prima edizione del XmasDance.

Una due giorni di stage con concorso finale, dove la FDM Formazione Danza Mantini del centro sportivo di Ladispoli “Il Gabbiano” ha partecipato con alcune allieve portando in alto il nome della scuola diretta dalla maestra Loredana Mantini.

Una giuria di tutto rispetto, per il concorso, composta da maestri e danzatori di fama quali: Thomas Signorelli, Gianluca Lanzillotta, Santo Giuliano, La B.Fujico, Taje e Desirè di Giuseppe.

La FDM si è classificata prima e seconda nel settore “modern contemporaneo”, con l’assegnazione di borse di studio interessanti e stimolanti per il gruppo e per l’allieva Ilaria Monti, individuata dalla giuria nel gruppo.

Due premi inaspettati, in un contesto tutto nuovo, dove la FDM si è saputa come sempre distinguere per tecnica, interpretazione, costruzione coreografica, dinamiche e senso coreografico.

Tanta soddisfazione dopo un lavoro continuo fatto di competenza e umiltà.

A tutte le allieve e alla maestra/coreografa complimenti e auguri per prossimi risultati futuri.