Il racconto dei fatti

Cerveteri, cittadini segnalano degrado in alcune strade urbane e rurali – Ancora una volta diversi cittadini ci segnalano il degrado in cui versano alcune strade urbane e rurali del territorio ceretano, infatti ogni giorno nuovi cumuli di immondizia invadono le i bordi stradali e nascono nuove discariche anche in prossimità di abitazioni supermercati creando oltre uno spettacolo indecente anche problemi a livello di igiene pubblica. Inoltre quello che fa scalpore che nonostante le innumerevoli segnalazioni che vengono fatte a chi di competenza per rimuovere queste immondizie e rifiuti anche speciali, questi rimangono per giorni e giorni anche settimane lì senza che vengano recuperati così questi incivili continuano indisturbati a gettare i sacchetti e altri rifiuti sopra i cumuli già esistenti e creando delle vere e proprie discariche.quest’articolo c’è stato mandato per sensibilizzare ognuno di noi ha da avere più cura del nostro territorio dove viviamo e soprattutto ad essere più vigili e segnalare tempestivamente se si vede qualcuno che Getta i rifiuti per strada o nelle campagne e si esorta il comune a pattugliare le zone dove continuamente vengono gettati i rifiuti e a installare delle foto trappole in modo tale da beccare questi incivili.

