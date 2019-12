Condividi Pin 0 Condivisioni

Il pugile ladispolano del Team Lauro de Il Gabbiano da grande prova di grinta e sportività

Pugilato: Simone Bono mette a tappeto

Vince Simone Bono. Con stile, precisione e fair play.

Domenica ad Acilia si è tenuta l’attesa reunion-sfida che ha visto protagonista Simone Bono, categoria 69 kg, pugile del Team Lauro di Ladispoli, la scuola di pugilato ospitata presso il Centro Sportivo “Il Gabbiano”.

C’era attesa e aspettativa in città per l’importante avvenimento, a cui il pugile ladispolano si è preparato con grande continuità. Anche perché all’altro angolo del ring lo attendeva Andrea Zegna, atleta fortissimo e fresco di una serie continua di 10 vittorie consecutive. A cui Simone Bono ha però messo fine, pur con grande sportività ed etica sportiva.



Pugilato: Simone Bono mette a tappeto l’imbattuto Andrea Zegna

Già alla prima ripresa Simone è riuscito a mettere subito al tappeto il suo avversario, che durante il conteggio dell’arbitro è però riuscito a ripartire subito alla carica con una serie di colpi.

Simone ferma gli attacchi sferrando colpi precisi e riuscendo a mettere sempre in difficoltà il suo avversario e aggiudicandosi infine l’incontro.

Piena soddisfazione da parte dello staff tecnico e di tutto il Team.

«Nella bella riunione organizzata dal Maestro Stefano Vagni, che ringrazio» – ha commentato il Maestro di Boxe Gino Lauro del Ssd Gabbiano Gym di Ladispoli «il nostro Simone ha vinto contro un atleta fortissimo come Andrea Zegna, a cui faccio comunque i miei complimenti. Siamo soddisfattissimi del risultato ottenuto e pronti ad andare avanti a testa alta, sempre con la grinta e il cuore».

«Ma la soddisfazione non è soltanto per i meriti sportivi – ha aggiunto il Maestro Lauro – questi ragazzi sul ring erano avversari e se le sono date di santa ragione. Ma finito l’incontro non c’è più nessuno spazio per rabbia e rancore, ma soltanto il rispetto e la lealtà che uno sport come la boxe può ancora insegnare».