Condividi Pin 0 Condivisioni

La nota dei Vigili del Fuoco della Provincia di Roma

Oltre 550 gli interventi dei Vigili del Fuoco della Provincia di Roma tra il 22 e il 23 dicembre – Il Comando Provinciale VVF di Roma, tra la notte del 22/12 alla sera del 23/12 ha effettuato più di 550 interventi distribuiti su tutto il territorio. In particolare nel Comune di Roma oltre agli interventi ordinari sono stati evasi circa 260 interventi riconducibili alla perturbazione di maltempo, alberi pericolanti, verifiche ed assistenze tecniche, tegole, pali ed antenne pericolanti. Mentre nel litorale da Civitavecchia a Nettuno, sono stati effettuati circa 110 interventi per lo più dovuti ad alberi e rami pericolanti, stesso numero per la zona dei Castelli Romani. Rimangono ancora da evadere un centinaio di richieste d’intervento.