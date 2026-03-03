Prevenzione visiva a Ladispoli: controlli gratuiti alla farmacia comunale n. 2

La salute degli occhi torna protagonista a Ladispoli. Il prossimo 20 marzo, la farmacia comunale n. 2 di viale Europa 22 ospiterà una giornata interamente dedicata alla prevenzione visiva, con un’attenzione particolare ai più piccoli.

L’importanza della diagnosi precoce

In collaborazione con Eyepharma, un ortottista professionista sarà a disposizione per effettuare screening gratuiti. L’iniziativa mira a individuare tempestivamente eventuali difficoltà visive che, se trascurate, potrebbero influenzare negativamente il rendimento scolastico e il benessere quotidiano di bambini e ragazzi in età scolare. La prevenzione è un gesto semplice, ma di grande valore per il corretto sviluppo della vista.

Come partecipare

L’iniziativa è completamente gratuita, ma per garantire un servizio accurato la prenotazione è obbligatoria. È possibile riservare il proprio appuntamento: