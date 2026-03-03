Dopo aver concluso un importante quadrante di strade della parte bassa di Cerveteri con via Francesco Mecozzi, via Giulio Valeri e via Mario Pelagalli, proseguono i cantieri del “Piano Asfalti” dell’Assessorato alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri. Questa mattina, hanno infatti preso il via i lavori per il rifacimento completo del manto stradale in Via Sandro Pertini, importante arteria di collegamento tra due zone nevralgiche della città, a servizio non soltanto di due istituti scolastici ma anche della Stazione della Caserma dei Carabinieri. Seguirà poi, il rifacimento anche di via Vitaliano Marini.

Cerveteri, continua il “Piano Asfalti”: cantieri aperti in via Sandro Pertini e via Vitaliano Marini

“Si tratta di cantieri importanti derivanti da una oculata direzione dei lavori rispetto ad un impegno di spesa già assunto con la ditta esecutrice del maxi-appalto da 950mila euro dello scorso anno – ha dichiarato Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri – con questi lavori proseguiamo quanto avviato questa estate, con rifacimenti del manto stradale che oltre a Campo di Mare e Cerenova hanno interessato moltissime strade del capoluogo, tra cui via della Lega, via Ezio Brandolini, via Umberto Badini, via Rio dei Combattenti, Largo Almunecar”.

“Con la Giunta e gli uffici siamo al lavoro per un ulteriore lotto di strade da riasfaltare – conclude l’Assessore Matteo Luchetti – ci tengo con l’occasione a ringraziare il Geometra Federico Feriozzi, che ha seguito l’intero iter burocratico e amministrativo e tutto l’Ufficio Opere Pubbliche per l’eccellente lavoro che sempre svolgono”.