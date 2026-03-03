Mattinata intensa per i Vigili del fuoco del distaccamento di Civitavecchia, impegnati in due distinti incendi di autovetture nel giro di poco tempo.

Il primo intervento è avvenuto alle ore 7.50 in via Apollodoro, dove, per cause ancora in corso di accertamento, una vettura di media cilindrata alimentata a GPL ha improvvisamente preso fuoco. Le fiamme hanno minacciato le auto parcheggiate nelle immediate vicinanze e le abitazioni adiacenti, rendendo necessario un intervento tempestivo.

Doppio incendio di auto tra Civitavecchia e Santa Marinella: nessun ferito

Sul posto è intervenuta rapidamente la squadra Bonifazi, che è riuscita a domare l’incendio evitando che il rogo si propagasse agli altri veicoli e agli edifici prospicienti. Successivamente l’area è stata messa in sicurezza.

Subito dopo, l’equipaggio della 17A è stato dirottato per un secondo intervento in via delle Colonie, a Santa Marinella, dove un’altra autovettura era stata avvolta dalle fiamme. I Vigili del fuoco sono intervenuti anche con l’autobotte AB17, riuscendo in breve tempo ad avere ragione dell’incendio.

Anche in questo caso l’azione rapida dei pompieri ha impedito che le fiamme coinvolgessero altri veicoli e le strutture abitative circostanti.

Fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi e gli accertamenti del caso.