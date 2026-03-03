Ladispoli, l’Assessore Marongiu all’inaugurazione di ArTistà APS: “Un punto di riferimento per i giovani talenti”

LADISPOLI – Un nuovo spazio dedicato alla creatività e alla formazione ha aperto ufficialmente le sue porte sul territorio. All’inaugurazione della scuola innovativa ArTistà APS era presente anche l’Assessore Daniela Marongiu, che ha partecipato all’evento in veste di Assessore ai Rapporti con il Cittadino, oltre che titolare delle deleghe al Commercio e alle Attività Produttive.

L’Assessore ha accolto con particolare favore la nascita di questa realtà, sottolineandone il valore sociale e formativo. Secondo Marongiu, la struttura è destinata a diventare un pilastro per i giovani del territorio, offrendo ai talenti emergenti non solo uno spazio di espressione, ma anche concrete opportunità di crescita educativa e professionale.

“Sono convinta che questa scuola innovativa diventerà un punto di riferimento per tanti ragazzi” – ha dichiarato l’Assessore – “offrendo percorsi capaci di unire l’entusiasmo educativo alla preparazione professionale”.

Nel corso del pomeriggio, caratterizzato da una folta partecipazione cittadina e da un clima di grande cordialità, l’Assessore Marongiu ha rivolto un ringraziamento particolare agli organizzatori, Jasmine e Paolo, per l’invito e per la splendida accoglienza ricevuta. Un augurio di “buon lavoro” ha suggellato l’inizio di questo nuovo e ambizioso percorso, che promette di arricchire l’offerta culturale e produttiva della città di Ladispoli.