Al via il progetto Le Green Community opportunità per nuova e buona occupazione: il primo appuntamento il 5 marzo a Bracciano

Prende ufficialmente avvio il progetto Le Green Community opportunità per nuova e buona occupazione, promosso da UNCEM, finanziato dalla Regione Lazio nell’ambito del Programma FSE+, con l’obiettivo di accompagnare i territori, in particolare le aree interne e montane, in un percorso di sviluppo sostenibile capace di generare nuove competenze e opportunità occupazionali.

Il progetto nasce dalla consapevolezza che le risorse naturali – acqua, foreste e suolo – e i servizi ecosistemici ad esse connessi rappresentano non solo un patrimonio da tutelare, ma anche una leva strategica per costruire economie locali resilienti, fondate sull’innovazione, sul turismo sostenibile e su modelli di gestione attenti all’equilibrio ambientale e sociale. Nel corso dei prossimi mesi, il progetto promuoveranno attività di informazione, confronto e approfondimento attraverso seminari, convegni, visite studio e momenti di dialogo tra esperti, amministratori, imprese e cittadini, con l’obiettivo di trasformare la sostenibilità in lavoro concreto e di qualità, rafforzando le competenze e le filiere locali.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 5 marzo 2026, dalle 14:30 alle 19:30, presso Spazio Attivo Lazio Innova (via di Valle Foresta 6, Bracciano), con un seminario/convegno dedicato alla gestione certificata del patrimonio forestale, alla valorizzazione della filiera dei servizi ecosistemici e ai crediti di carbonio, con un focus specifico su lavoro, competenze e tecniche operative.

Interverranno Antonio Brunori, dottore forestale e segretario generale di PEFC Italia, Eleonora Mariano, agronoma e giornalista dell’Ufficio Progetti PEFC Italia, e Piergiorgio Ciarlantini, dottore forestale con esperienza nella certificazione forestale di gruppo, in collaborazione con GAL Etruria Meridionale.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di approfondimento e confronto per chi opera nei territori, per chi è interessato alle prospettive occupazionali che può offrire la filiera forestale, per gli amministratori locali, per le imprese e per tutti coloro che vogliono comprendere come la gestione sostenibile delle risorse forestali possa generare valore economico, occupazione e sviluppo locale.

Seguiranno ulteriori appuntamenti e attività che accompagneranno il progetto lungo tutto il suo percorso.