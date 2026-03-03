“Speriamo sia l’inizio di un nuovo ciclo. Ora manteniamo alta la concentrazione, non deludiamo i nostri meravigliosi tifosi”

Sorride il presidente Lupi dopo la vittoria del Cerveteri, ottenuta sul campo dell’Olimpus, battuto da un goal di Matteo Pelizzi. Gli etruschi con questo successo salgono a 36 punti, conquistando consapevolezza e morale.

“Abbiamo fatto una grande gara, con tanta determinazione e cattiveria. La squadra, tutta, ha dimostrato compattezza e unità. Speriamo che sia il primo di tanti successi, ci attendo sfide molto difficili, partite con squadre pronte a giocarsi il tutto per la salvezza”.

Lupi al Cerveteri: ” Bravi ragazzi, ho visto cattiveria e grinta”

I Cervi domenica al Galli riceveranno l’Urbetevere, formazione invischiata in zona retrocessione.

“Non conta la classifica, adesso troveremo squadre che metteranno in campo il tutto per tutto per guadagnare punti. Quella di domenica non sarà una gara facile, per farla nostra servirà lo stesso Cerveteri di domenica, gagliardo e cattivo. Ho visto attaccamento alla maglia, lo striscione dei tifosi che recitava , onorate la maglia, è stato da sprone alla squadra – ha concluso il patron Lupi”.