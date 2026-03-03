Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza e attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di giovedì 5 alle 6:00 di venerdì 6 marzo, sarà chiuso lo svincolo di Santa Severa Santa Marinella, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Roma: Cerveteri Ladispoli;

in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia: Civitavecchia sud.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull’app “Autostrade per l’Italia”, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.