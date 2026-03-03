Anguillara S., mercoledì 04 marzo sospensione idrica programmata

Si comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria, mercoledì 04 marzo dalle ore 08:30 alle ore 18:00 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibili mancanze d’acqua nel Comune di Anguillara S.
In particolare, le zone interessate sono le seguenti:
- via di Ponte Valle Trave e sue traverse, viale Poggio dei Pini e sue traverse, via Redipuglia e sue traverse, via Grazioli e sue traverse, via Armando Diaz e sue traverse, via Giuseppe Mazzini e sue traverse, via Lago di Orta e sue traverse, vie Enrico Mattei e sue traverse, via Cavour e sue traverse, via Aldo Moro e sue traverse, via Pietro Nenni e sue traverse, via Palmiro Togliatti e sue traverse, via Winston Churchill e sue traverse, via Luigi Petroselli, via Pizzo Morronto e sue traverse, via E. De Nicola e sue traverse, via G. Matteotti e sue traverse, via J.F.K., via Konrad Adenauer, via M. Gandhi e sue traverse, via Maria Felice, via della Mainella e sue traverse, via Anguillarese da via Ponte Valle Trave, via Santo Spirito e sue traverse, zona Campo Marinaro, zona Colle Biadaro, zone limitrofe.
Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile presso: via Mainella, incrocio via Sorgente Claudia (area parcheggio)
Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.
Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.
Acea Ato 2 si scusa per il disagio.