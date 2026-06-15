Giovedì 18 giugno alle 16:30 Antonio Urso dialogherà con il pubblico sui cambiamenti dell’amore nell’era dei social media, delle app di incontri e dell’iperconnessione

Presentazione del libro “L’Amore nell’Era della Tecnologia”: alla Biblioteca di Ladispoli un incontro per riflettere sulle relazioni nell’epoca digitale –

La Biblioteca Comunale di Ladispoli invita la cittadinanza a partecipare alla presentazione del libro L’Amore nell’Era della Tecnologia: Come comunicare i sentimenti in un mondo iperconnesso, di Antonio Urso, in programma giovedì 18 giugno alle ore 16:30 presso la Sala Conferenze.

L’incontro rappresenterà un’importante occasione di confronto su uno dei temi più attuali del nostro tempo: il modo in cui la rivoluzione digitale ha trasformato le relazioni umane e il concetto stesso di amore.

Nel suo saggio, Antonio Urso analizza il profondo cambiamento che caratterizza la società contemporanea, evidenziando come l’iperconnessione, i social media, le applicazioni di incontri e la comunicazione digitale abbiano ampliato le possibilità di conoscersi, ma allo stesso tempo reso più fragile la capacità di costruire relazioni durature, scegliere consapevolmente e mantenere un dialogo autentico.

Secondo l’autore, la tecnologia non ha modificato soltanto le modalità di comunicazione, ma ha dato origine a una vera e propria trasformazione antropologica che coinvolge la dimensione più intima dell’essere umano: la capacità di amare e di entrare in relazione con l’altro.

Tra le tematiche affrontate nel volume figurano fenomeni sempre più diffusi, soprattutto tra i giovani, come il ghosting, la ricerca compulsiva di approvazione attraverso i like e la tendenza a trasformare la vita privata in una continua esposizione pubblica. Dinamiche che rischiano di allontanare le persone dalla genuinità dei sentimenti e dalla bellezza dell’imperfezione che caratterizza ogni autentico rapporto umano.

Il libro nasce dall’esigenza di promuovere una riflessione profonda sul presente, senza demonizzare il progresso tecnologico né proporre facili soluzioni. L’obiettivo è invece quello di recuperare il valore dell’ascolto, della presenza e della costruzione consapevole dei legami, per non smarrirsi nella velocità e nella superficialità imposte dagli algoritmi.

La presentazione sarà strutturata come un seminario interattivo e coinvolgente, pensato per favorire il dialogo con i cittadini e offrire uno spazio libero di confronto, condivisione e alfabetizzazione emotiva. Un momento di riflessione collettiva che punta a rafforzare il senso di comunità e la qualità delle relazioni sociali.

Antonio Urso, giornalista, saggista e Direttore del Dipartimento di Sport e Scienza dell’Esercizio presso l’Università Internazionale ASOMI, vanta una formazione multidisciplinare che comprende scienze motorie, discipline legali, neurofisiologia, psicologia e mindfulness. Un percorso che arricchisce la sua analisi dei fenomeni sociali e relazionali contemporanei.

All’evento interverranno inoltre esperti in ambito psicologico e di etica sociale. Al termine dell’incontro l’autore si intratterrà con il pubblico per rispondere alle domande dei partecipanti e per il tradizionale firmacopie.

L’ingresso è gratuito e non è richiesta alcuna prenotazione.