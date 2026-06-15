La sindaca Elena Gubetti: «Un presidio fondamentale per garantire sicurezza a residenti e turisti. L’iniziativa è finanziata dalla Regione Lazio»

Campo di Mare, al via il servizio di salvamento sulle spiagge libere: tre torrette e tre bagnini ogni giorno –

CERVETERI – È ufficialmente partito il servizio di salvamento sulle spiagge libere di Campo di Mare. A darne notizia è stata la sindaca di Cerveteri, Elena Gubetti, attraverso i propri canali social, annunciando l’attivazione quotidiana di tre torrette di avvistamento e la presenza di tre bagnini in servizio dalle ore 9 alle 19.

Il presidio interesserà i tre tratti di spiaggia libera maggiormente frequentati da residenti e villeggianti, individuati anche in base alla presenza di correnti che richiedono una particolare attenzione sotto il profilo della sicurezza balneare.

«Un’estate sicura» è il messaggio lanciato dalla prima cittadina, che ha ricordato come l’iniziativa venga portata avanti da diversi anni grazie ai finanziamenti della Regione Lazio, con l’obiettivo di garantire una permanenza serena e sicura lungo il litorale cerveterano.

Nella mattinata di avvio del servizio, la sindaca ha effettuato un sopralluogo sulle spiagge di Campo di Mare per salutare gli operatori e augurare loro buon lavoro. Presenti anche il comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Ladispoli, Primo Maresciallo Cristian Vitale, ringraziato da Gubetti per la costante attenzione riservata alla costa del territorio.

Al sopralluogo hanno partecipato inoltre la dirigente comunale Manuela Lasio, il funzionario dell’Ufficio Demanio Marittimo Alessandro Carlini, il dirigente Emiliano Magnosi e Linda Ferretti, direttore generale della Multiservizi Caerite, che hanno seguito l’iter organizzativo e amministrativo necessario all’attivazione del servizio.

L’amministrazione comunale conferma così il proprio impegno sul fronte della sicurezza delle spiagge, in vista di una stagione estiva che si preannuncia particolarmente partecipata lungo il litorale di Campo di Mare.