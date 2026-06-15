Domenica al Centro Sportivo RIM una giornata gratuita tra calcetto, padel e pallavolo per celebrare il ricordo del giovane cerveterano scomparso prematuramente

Cerveteri ricorda Daniele Papa: sport, amicizia e memoria nel segno del 6° Trofeo –

Cerveteri si prepara a vivere una giornata all’insegna dello sport, della condivisione e del ricordo con il 6° Trofeo Daniele Papa, manifestazione dedicata alla memoria del giovane cerveterano scomparso in un incidente di volo. L’evento si terrà presso il Centro Sportivo RIM di via Graziosi e rappresenta ormai un appuntamento fisso per amici, familiari e cittadini che desiderano rendere omaggio a una figura rimasta nel cuore della comunità.

L’iniziativa, completamente gratuita, proporrà tornei di calcetto, padel e pallavolo, coinvolgendo partecipanti di tutte le età in un clima di aggregazione e amicizia. Lo spirito dell’evento va oltre la semplice competizione sportiva: l’obiettivo è infatti quello di unire le persone nel nome dei valori che hanno sempre contraddistinto Daniele, grande appassionato di sport e punto di riferimento per molti amici.

La manifestazione prenderà il via alle ore 9 del mattino e proseguirà per l’intera giornata. Gli organizzatori hanno previsto la possibilità di partecipare anche senza una squadra già formata, favorendo così la nascita di nuovi gruppi e la partecipazione di chiunque voglia condividere questo momento di ricordo. Una scelta che riflette pienamente il carattere inclusivo dell’evento e la volontà di mantenere vivo il senso di comunità che Daniele incarnava.

«Ogni anno diventiamo sempre di più», raccontano gli organizzatori, sottolineando come il Memorial sia cresciuto nel tempo fino a diventare una vera festa dello sport e dell’amicizia. Un percorso che recentemente si è arricchito anche con l’inaugurazione di una panchina commemorativa al Parco della Legnara, simbolo di un legame che continua a vivere nel ricordo collettivo della città.

Il 6° Trofeo Daniele Papa si conferma così non solo come un evento sportivo, ma come un’occasione per ritrovarsi, condividere emozioni e mantenere vivo il ricordo di un ragazzo che, attraverso il suo sorriso e la sua capacità di accogliere gli altri, ha lasciato un segno profondo nella comunità cerveterana.