Ladispoli, l’Assessore Frappa annuncia il ritorno della rassegna estiva alla Grottaccia: al via il 19 giugno la quarta edizione –

Prenderà ufficialmente il via il prossimo 19 giugno la quarta edizione della rassegna estiva ospitata presso il suggestivo sito archeologico della Grottaccia, uno dei luoghi più identitari e affascinanti del patrimonio culturale cittadino.

La rassegna è promossa e patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ladispoli, organizzata in collaborazione con l’Associazione Valigia dell’Attore e con la direzione artistica di Leonardo Imperi.

Anche quest’anno la Grottaccia si prepara a diventare il cuore pulsante dell’estate ladispolana, con un calendario ricchissimo di appuntamenti dedicati a tutte le fasce d’età: musica, danza, teatro, spettacoli, incontri culturali e iniziative pensate per coinvolgere cittadini e visitatori in un’esperienza di condivisione e partecipazione.

Per il quarto anno consecutivo, questo straordinario spazio archeologico si conferma un palcoscenico privilegiato per le associazioni del territorio e non solo, diventando sempre più un luogo vissuto, frequentato e amato dalla comunità. Un progetto che negli anni è cresciuto costantemente, valorizzando il patrimonio storico e archeologico attraverso la cultura e l’aggregazione sociale.

Ad inaugurare la stagione sarà la NLD – Nuovo Laboratorio Danza, diretta da Maria Napoli, che porterà in scena i propri spettacoli nelle serate del 19 e 20 giugno, dando il via a una lunga estate di eventi.

«La Grottaccia rappresenta oggi uno dei simboli più significativi della nostra proposta culturale estiva – dichiara l’Assessore alla Cultura Margherita Frappa –. Un luogo che, anno dopo anno, è riuscito a conquistare il cuore dei cittadini grazie alla qualità delle iniziative proposte e all’impegno delle tante associazioni che contribuiscono a renderlo vivo. Anche quest’anno offriremo un programma capace di parlare a pubblici diversi, confermando la cultura come strumento di valorizzazione del territorio e di crescita della comunità».

I dettagli completi della rassegna della Grottaccia e dell’intero programma degli eventi estivi che interesseranno il territorio comunale saranno illustrati nel corso della conferenza stampa di presentazione degli eventi estivi, prevista nei prossimi giorni.