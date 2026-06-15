L’associazione sarà protagonista dell’evento in programma nella frazione di Cerveteri: auto storiche, passione e cultura motoristica per un viaggio nel tempo su quattro ruote

Volanti Storici Ladispoli al Raduno di Macchine d’Epoca di Borgo San Martino –

BORGO SAN MARTINO (Cerveteri) – Saranno anche i soci dell’associazione Volanti Storici Ladispoli tra i protagonisti del Raduno di Macchine d’Epoca in programma domenica 5 luglio alle ore 18.00 a Borgo San Martino, frazione del comune di Cerveteri, appuntamento che si preannuncia come uno dei momenti più attesi dell’estate per gli appassionati di motori e vetture storiche.

L’associazione ladispolana prenderà parte alla manifestazione portando alcune delle proprie auto d’epoca, autentici gioielli della storia automobilistica che contribuiranno a trasformare l’evento in un affascinante viaggio nel passato. La presenza dei Volanti Storici Ladispoli conferma il ruolo sempre più importante che il sodalizio riveste nella promozione e nella valorizzazione del patrimonio motoristico del territorio.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con I Cavalieri del Borgo, offrirà ai visitatori la possibilità di ammirare da vicino vetture che hanno segnato intere epoche, raccontando attraverso linee, dettagli e motori l’evoluzione dell’automobile nel corso dei decenni.

Per i Volanti Storici Ladispoli si tratta di un’altra occasione per condividere con il pubblico la passione per il motorismo storico e per far conoscere il lavoro svolto dall’associazione nella conservazione e nella diffusione della cultura dell’auto d’epoca. Un impegno che negli anni ha permesso di creare una vera comunità di appassionati, unita dall’amore per la storia e per le quattro ruote.

L’appuntamento è dunque per domenica 5 luglio alle ore 18.00 a Borgo San Martino, dove collezionisti, famiglie e curiosi potranno immergersi nell’atmosfera senza tempo delle vetture storiche e vivere una serata all’insegna della tradizione, della convivialità e della passione automobilistica.