 
Cerveteri

Leonardo Fioravanti scrive la storia, Parroccini: “Orgogliosi di lui, porta Cerveteri nel mondo”

15 Giugno 2026





“Un figlio di Cerveteri, del nostro mare, della nostra costa. Cresciuto nella nostra città, tra le nostre onde. Leonardo Fioravanti scrive la storia: dopo le partecipazioni alle Olimpiadi ed aver cavalcato le onde più grandi del mondo, Leo vince ancora: al El Salvador, in una tappa della World Surf League, vola più alto di tutti, anche di Italo Ferreira, il numero uno al mondo. Grande Leo, siamo orgogliosi di te!”. A dichiararlo è Manuele Parroccini, Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri, nel commentare il successo di Leonardo Fioravanti nella notte tra sabato 13 e domenica 14 giugno.

“Leonardo è l’esempio di come il talento, unito al sacrificio e alla determinazione, possa portare ovunque – ha dichiarato Manuele Parroccini – è un figlio della nostra costa e la sua vittoria è la vittoria di tutta Cerveteri. Siamo orgogliosi di lui e gli auguriamo di continuare a far sognare la nostra città, speranzosi che un giorno si possa parlare e attendere le manifestazioni di surf con la stessa passione con cui oggi si attendono tanti altri sport”.

“Spero presto – conclude Parroccini – di poterlo incontrare a Cerveteri e poterlo premiare, in una cerimonia ufficiale, davanti a tutta la città. Avanti così, Leo!”