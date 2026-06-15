Il pianista e compositore protagonista della rassegna “Piano Estense”. Otto brani originali hanno conquistato il pubblico tra suggestioni pop contemporanee e richiami alla tradizione classica

Applausi a scena aperta per Luigi Petruzzi: emozioni e poesia al pianoforte a Ferrara –

FERRARA – Una serata di grande musica e intensa partecipazione emotiva ha caratterizzato l’appuntamento di ieri della rassegna “Piano Estense”, che ha visto protagonista il pianista e compositore Luigi Petruzzi. L’artista ha regalato al pubblico una performance d’autore, eseguendo otto composizioni tratte dal proprio repertorio e ricevendo un’accoglienza calorosa culminata in lunghi applausi a scena aperta.

In un contesto dal fascino romantico e ricco di suggestioni, Petruzzi ha proposto un viaggio musicale capace di fondere il linguaggio del pop contemporaneo con una sensibilità di matrice classica. Ritmo, melodie immediate e atmosfere evocative hanno accompagnato gli spettatori lungo un percorso sonoro fatto di emozioni autentiche, sensazioni del cuore e raffinata ricerca espressiva.

Particolarmente toccante il momento che ha preceduto l’esecuzione del penultimo brano, Cuore di Ischia. Al termine della composizione, il pubblico ha tributato al musicista oltre due minuti consecutivi di applausi, un riconoscimento che ha visibilmente emozionato Petruzzi e che ha contribuito a rendere ancora più intensa la conclusione del concerto.

L’ultimo brano in programma, Cuori di Perla, si è trasformato così in un momento di profonda condivisione artistica, impreziosito da passaggi di improvvisazione che hanno amplificato il dialogo tra interprete e pubblico. Un finale coinvolgente che ha suggellato una serata di successo, confermando l’apprezzamento per il talento compositivo e interpretativo di Luigi Petruzzi.

L’evento si inserisce nel calendario di “Piano Estense”, rassegna che continua a valorizzare il pianoforte come strumento di incontro tra tradizione e contemporaneità, offrendo al pubblico occasioni di ascolto di elevato profilo artistico.