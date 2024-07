Premiati giovani atleti di Santa Marinella, oltre 200 ragazzi che si sono contraddistinti durante questa stagione agonistica

Grande partecipazione quest’oggi al Municipio di Santa Marinella, dove il Sindaco Pietro Tidei e la Consigliera Marina Ferullo hanno premiato oltre 200 ragazzi di tutte le societá sportive della città che si sono contraddistinti durante questa stagione agonistica appena conclusa, raggiungendo traguardi e medaglie nella loro disciplina.

“Siete l’orgoglio della nostra città – ha esordito il Sindaco Pietro Tidei – e sono molto felice oggi di poter premiare il vostro impegno e le vostre vittorie nello sport che più amate. L’amministrazione Comunale sta realizzando quella che in molti definiamo *”La Città dello Sport”, con uno Stadio interamente riqualificato, un Palasport rimesso a nuovo e che sarà pronto entro qualche mese, la nuova piscina comunale in via di realizzazione, il nuovo impianto del rugby e tutte le altre opere di ristrutturazione riservate alle palestre scolastiche e alle strutture sportive in generale. Rivolgo a voi e alle vostre società, i miei ringraziamenti per questi importanti traguardi raggiunti”.

“È stato un successo – ha dichiarato la Consigliera allo Sport Marina Ferullo – vedere così tanti atleti e dirigenti presenti per questa bellissima giornata di festa. Abbiamo voluto dare un simbolico riconoscimento a tutti coloro che hanno raggiunto in questo anno agonistico importanti traguardi, nel calcio, nel tennis, nel basket, nella ginnastica e in tutte le discipline che si svolgono a Santa Marinella. Come affermato anche dal Sindaco – conclude Ferullo – l’impegno dell’amministrazione nel settore sportivo ha portato al raggiungimento di tantissimi obiettivi. Questo ci rende orgogliosi e soddisfatti, ed oggi abbiamo la controprova che grazie a questo importante lavoro, insieme alle società e alle famiglie, abbiamo permesso ai tanti ragazzi di svolgere al meglio la loro attività agonistica. Continueremo su questa strada, finché non avremo porta a termine tutti i lavori intrapresi e consegnare a Santa Marinella la “Città dello Sport” che tutti auspichiamo “.