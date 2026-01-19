Ad organizzarlo, le Dottoresse Martina Abilitato e Angela Fedele: appuntamento per domenica 1 febbraio alle ore 08:00 in via Piave n.84

Poche manovre per salvare una vita: nuovo corso Blsd e Pblsd a Cerveteri –

Non ce ne accorgiamo, non lo sappiamo, ma molto spesso mettendo in atto pochissime manovre possiamo salvare la vita di una persona.

Con il nuovo anno, ricominciano le mattinate formative a cura delle Dottoresse Martina Abilitato e Angela Fedele: domenica 1° febbraio alle ore 08:00 nella consueta location di Via Piave n.84, Corso “Blsd&Pblsd” – Disostruzione delle vie aeree adulto, pediatrico e infante.

Al termine del corso, verrà rilasciato un attestato riconosciuto a livello nazionale con validità di due anni. Per informazioni e iscrizioni inviare un messaggio Whatsapp al numero 3488707993. Il corso ha un costo promozionale di 60euro.

“Continuano gli appuntamenti con la formazione e la prevenzione anche in questo 2026 – dichiarano le Dottoresse Abilitato e Fedele – il format del corso rimane sempre lo stesso: una parte prettamente teorica e una parte pratica, con simulazioni pratiche su manichino, utilizzo del defibrillatore semiautomatico, manovre di disostruzione delle vie aeree e rianimazione cardiopolmonare. Al termine del corso, l’obiettivo è fare in modo che i partecipanti abbiano acquisito quelle nozioni base ma fondamentali per soccorrere in maniera sicura e corretta una persona che ha bisogno di aiuto imminente. Ad ognuno di noi può capitare nel bel mezzo di una passeggiata di vedere qualcuno accusare un malore in strada e il nostro intervento, può risultare vitale e determinante ai fini del soccorso”.

“Tutti gli appuntamenti organizzati in passato hanno sempre riscosso un ottimo numero di adesioni – proseguono – una testimonianza di quanto l’argomento sia sentito dalla cittadinanza. Vi aspettiamo per una mattinata di formazione importante, una mattinata per salvare una vita!”.