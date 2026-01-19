Anguillara, scomparsa di Federica Torzullo. Il Sindaco Pizzigallo: “In accordo con la famiglia, oggi non si terranno momenti pubblici di commemorazione spontanei” –

“La Città di Anguillara Sabazia esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Federica Torzullo e si stringe con sincera partecipazione al dolore dei suoi cari.”

A dichiararlo è il Sindaco di Anguillara Sabazia Angelo Pizzigallo, che in un post pubblicato sul proprio profilo social dichiara:

“In accordo con la famiglia, nel rispetto del loro dolore e della loro volontà espressa oggi non si terranno momenti pubblici di commemorazione spontanei.

Invitiamo tutti a rispettare la richiesta della famiglia di Federica in questo momento così difficile e a manifestare il proprio cordoglio con gesti di vicinanza discreti e rispettosi. La nostra comunità resta unita nel dolore, nella solidarietà e nel rispetto della privacy di chi soffre.”