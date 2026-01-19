Chiara Mignanti scomparsa da Civitavecchia: ricerche in corso tra Roma e litorale

La giovane, 28 anni, non dà notizie dal 17 gennaio. L’associazione Penelope lancia l’appello: «Attenzione su stazioni, treni e pullman»

Sono in corso le ricerche di Chiara Mignanti, 28 anni, scomparsa nel tardo pomeriggio di venerdì 17 gennaio 2026. La giovane è stata vista l’ultima volta a Civitavecchia (Roma) intorno alle ore 19.00. Da quel momento non si hanno più notizie e l’allarme è stato diffuso dall’Associazione Penelope, impegnata nel supporto ai familiari delle persone scomparse.

Secondo quanto riportato nella locandina ufficiale, Chiara è alta circa 1,55 metri, ha corporatura esile, capelli lisci castani sulle spalle con punte rosse sfumate e occhi celesti. Un segno distintivo importante è un tatuaggio sotto il collo con la scritta “All you want”.

Al momento della scomparsa indossava un cappotto in pelliccia nero, stivali neri alti di pelle e un casco da moto di colore rosa. Le ricerche si stanno concentrando in particolare nelle stazioni della metro, ferroviarie e dei pullman, con attenzione alle zone di Civitavecchia, Torvaianica e Roma.

L’associazione Penelope invita chiunque possa aver visto la giovane o abbia informazioni utili a contattare immediatamente il Pronto Penelope al numero +39 339 651 4799 oppure il Numero Unico di Emergenza 112. Anche un dettaglio che può sembrare marginale potrebbe rivelarsi fondamentale per ricostruire gli spostamenti e favorire il ritrovamento.

Le forze dell’ordine e i volontari continuano a lavorare senza sosta. L’appello è rivolto a cittadini, pendolari e operatori dei trasporti: massima attenzione e collaborazione per aiutare Chiara a tornare a casa.