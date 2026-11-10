Nella Sala Consiliare del Comune di Piombino una cerimonia ricca di emozioni, riconoscimenti e protagonisti della cultura nazionale. Promosso dalla FIDAPA BPW Italy, il Premio ha valorizzato la letteratura, l’arte, i giovani talenti e il ruolo della donna nella storia e nella società contemporanea. Ospite d’onore la scrittrice e critica letteraria Annella Prisco.

Piombino celebra la cultura e il talento femminile: grande successo per la seconda edizione del Premio Letterario “Elisa Bonaparte Baciocchi” –

PIOMBINO – La cultura come strumento di crescita, la letteratura come espressione di libertà e la memoria storica come patrimonio da custodire e tramandare alle nuove generazioni. Sono stati questi i valori al centro della cerimonia conclusiva della seconda edizione del Premio Letterario “Elisa Bonaparte Baciocchi”, svoltasi sabato 7 novembre 2026 nella prestigiosa cornice della Sala Consiliare del Comune di Piombino.

Un appuntamento di grande significato culturale e sociale, capace di riunire scrittori, poeti, artisti, studenti, rappresentanti delle istituzioni e personalità del panorama letterario nazionale, nel segno della valorizzazione del talento, della creatività e dell’identità del territorio.

L’iniziativa, promossa dalla FIDAPA BPW Italy – Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari, Sezione San Vincenzo Val di Cornia, con il patrocinio della FIDAPA BPW Italy Distretto Centro, del Comune di Piombino e della Commissione Pari Opportunità, ha confermato la propria vocazione a diventare un punto di riferimento per la promozione della cultura e della partecipazione femminile.

Un premio che unisce storia, territorio e valorizzazione della donna

Ideato da Fabia Baldi, scrittrice, saggista, componente di giurie di numerosi concorsi letterari nazionali e socia FIDAPA BPW Italy, il Premio nasce con l’obiettivo di rendere omaggio a Elisa Bonaparte Baciocchi, figura femminile di particolare rilievo nella storia di Piombino e dell’intera Val di Cornia.

Una donna che ha lasciato un’impronta significativa nella storia del territorio e che, attraverso questa iniziativa, diventa simbolo di emancipazione, determinazione e capacità femminile di contribuire alla crescita culturale e sociale della comunità.

Il Premio non rappresenta soltanto un riconoscimento al merito letterario e artistico, ma anche un’occasione per costruire un dialogo tra passato e presente, offrendo spazio a nuove sensibilità, linguaggi espressivi e interpretazioni della realtà contemporanea.

Particolarmente significativa la partecipazione di autori provenienti da diverse regioni italiane, tra i quali anche personalità già affermate nel panorama culturale nazionale, a testimonianza del crescente interesse suscitato dalla manifestazione.

I giovani protagonisti: grande partecipazione dei Licei Leon Battista Alberti

Uno degli aspetti più significativi della seconda edizione è stato il coinvolgimento del mondo della scuola.

Nella sezione dedicata agli studenti si sono distinti i Licei Leon Battista Alberti, diretti dalla professoressa Edi Torresi, con una partecipazione di circa cinquanta giovani.

Un risultato che testimonia l’importanza di avvicinare le nuove generazioni alla scrittura, alla poesia e alle diverse forme di espressione artistica, incoraggiandole a sviluppare il pensiero critico, la sensibilità culturale e la capacità di raccontare emozioni ed esperienze attraverso la creatività.

La presenza degli studenti ha conferito alla cerimonia un valore educativo particolarmente importante, rafforzando il legame tra istituzioni scolastiche, associazionismo e territorio.

Le istituzioni e il prestigioso contributo di Annella Prisco

La cerimonia, condotta con eleganza e professionalità da Anna Parrini, ha visto la partecipazione di autorevoli rappresentanti delle istituzioni locali.

A portare i saluti istituzionali sono stati Satya Ferraris, assessore alla Cultura, Beni culturali e Turismo del Comune di Piombino, Simona Cresci, assessore all’Istruzione, Politiche giovanili e Pari Opportunità, e Rosalia Di Falco, presidente della Commissione Pari Opportunità.

Nel corso dei loro interventi, le rappresentanti istituzionali hanno espresso parole di apprezzamento per il valore culturale e sociale dell’iniziativa, auspicando che il Premio possa proseguire e consolidarsi negli anni, diventando un appuntamento sempre più significativo per la città e per il territorio.

A conferire ulteriore prestigio alla manifestazione è stata la presenza, in qualità di ospite d’onore, di Annella Prisco, scrittrice, critica letteraria, Amica della Domenica del Premio Strega e intellettuale di rilievo nazionale.

La sua partecipazione ha rappresentato un importante momento di incontro tra la dimensione culturale del territorio e il panorama letterario italiano, contribuendo ad accrescere il valore della manifestazione.

La giuria e il lavoro organizzativo

A valutare le opere in concorso è stata una giuria presieduta dalla stessa ideatrice del Premio, Fabia Baldi, con Giuseppe Manitta nel ruolo di presidente onorario.

La commissione era composta da Noemi Gasperini, presidente della FIDAPA BPW Italy Sezione San Vincenzo, Anna Parrini, vicepresidente, e dalle socie Elena Badalassi, Raffaella Biagioli, Delia Demma e Francesca Ciardiello.

Un lavoro di valutazione e selezione che ha permesso di valorizzare opere appartenenti a differenti generi letterari e artistici, riconoscendo originalità, qualità espressiva e sensibilità degli autori.

Fondamentale anche il contributo di Rosaria Lombardo, socia FIDAPA BPW Italy Sezione San Vincenzo, che ha curato il lavoro di segreteria, la grafica e la realizzazione dei prodotti multimediali, contribuendo alla riuscita organizzativa e comunicativa dell’evento.

Tutti i vincitori della seconda edizione

Numerosi i riconoscimenti assegnati nelle diverse sezioni del Premio, che hanno visto distinguersi autori e artisti provenienti da varie parti d’Italia.

Nella Sezione A – Poesia inedita, il primo premio è stato conferito a Tiziana Marini, seguita da Silvia Leuzzi, seconda classificata, e Patrizia Fazzi, terza classificata.

Per la Sezione B – Narrativa inedita, il primo premio è stato assegnato a Stefano Masoni, mentre il secondo e il terzo posto sono andati rispettivamente ad Antonella Casaburi e Liana Veracini.

Particolarmente prestigioso il riconoscimento attribuito a Vincenzo Guarracino, vincitore della Sezione C – Silloge di poesie inedite, che ha ottenuto anche la pubblicazione gratuita della propria opera a cura de Il Convivio Editore. Al secondo posto si è classificata Maria Pia Cappello, seguita da Rossana Bacci al terzo.

Nella Sezione D – Elaborato multimediale, il secondo premio è stato assegnato a Eugenia Serafini e il terzo a Rodolfo Tagliaferri.

Per la sezione dedicata all’opera artistica, il primo premio è stato conquistato da Giovanni Ronzoni, distinguendosi nell’ambito di un concorso capace di abbracciare non soltanto la parola scritta, ma anche differenti forme di espressione creativa.

La giuria ha inoltre attribuito due importanti riconoscimenti speciali: il Premio Speciale della Giuria “L’eredità di Elisa” a Mary Attento e il Premio Speciale della Giuria “Corpo vermiglio” a Michele Paoletti.

Riconoscimenti che hanno ulteriormente arricchito una manifestazione caratterizzata dalla pluralità dei linguaggi artistici e letterari.

Arte, creatività e omaggi ai premiati

A rendere ancora più significativa la cerimonia è stato il contributo di due socie della FIDAPA BPW Italy Sezione San Vincenzo, che hanno voluto accompagnare i riconoscimenti con creazioni e prodotti legati all’arte e al territorio.

L’artista americana Lynn Forbes ha realizzato raffinati bassorilievi raffiguranti il volto di Elisa Bonaparte, consegnati ai premiati come simbolo tangibile del legame tra memoria storica, arte e riconoscimento del merito.

Un gesto di particolare valore simbolico, capace di trasformare il premio in un oggetto artistico che custodisce l’identità e il significato della manifestazione.

A questi omaggi si è aggiunto quello di Tiziana Biancani, titolare dell’azienda Il Casalino, che ha donato ai premiati l’olio essenziale di lavanda di propria produzione.

Due contributi differenti ma accomunati dalla volontà di valorizzare la creatività, l’imprenditorialità femminile e le eccellenze del territorio.

Un appuntamento culturale che guarda al futuro

La seconda edizione del Premio Letterario “Elisa Bonaparte Baciocchi” si è conclusa confermando il valore di un progetto che va ben oltre la semplice assegnazione di riconoscimenti.

La manifestazione ha saputo mettere in relazione cultura, storia, scuola, istituzioni e associazionismo, offrendo un’importante occasione di confronto tra generazioni e sensibilità differenti.

Al centro, ancora una volta, il ruolo della donna come protagonista della storia, della cultura e della società, in piena sintonia con i principi e le finalità della FIDAPA BPW Italy.

Il successo dell’iniziativa rappresenta anche un riconoscimento all’impegno della sua ideatrice Fabia Baldi, della presidente Noemi Gasperini, della giuria e di tutte le socie che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.

Piombino ha così celebrato non soltanto il talento letterario e artistico, ma soprattutto il valore della cultura come patrimonio condiviso, capace di unire persone, territori e generazioni.

E proprio nel nome di Elisa Bonaparte Baciocchi, figura che continua a vivere nella memoria storica della Val di Cornia, il Premio rinnova un messaggio destinato a superare i confini della manifestazione: la cultura custodisce il passato, interpreta il presente e contribuisce a costruire il futuro.