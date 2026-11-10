Il Comune aderisce alla XII edizione della campagna nazionale “Illumina Novembre”, promossa da ALCASE Italia ODV. Un gesto simbolico per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della diagnosi precoce, della ricerca scientifica e delle nuove opportunità terapeutiche.

Santa Marinella si illumina di bianco per la lotta contro il tumore del polmone: il Castelletto simbolo di prevenzione e speranza –

SANTA MARINELLA – Una luce bianca per accendere la consapevolezza, illuminare la speranza e richiamare l’attenzione su una delle sfide più importanti della sanità pubblica. Nella serata di sabato 7 novembre 2026, il Castelletto di Santa Marinella, sede della Polizia Locale, si è illuminato di bianco in occasione del Mese Mondiale della Consapevolezza sul Cancro del Polmone, trasformandosi in un simbolo di solidarietà, prevenzione e vicinanza a tutte le persone che affrontano questa malattia.

L’iniziativa rientra nella XII edizione della campagna nazionale “Illumina Novembre”, organizzata da ALCASE Italia ODV, alla quale il Comune di Santa Marinella ha scelto di aderire, confermando la propria attenzione verso le tematiche della salute pubblica e della sensibilizzazione sanitaria.

La campagna, che coinvolge 17 regioni italiane, gode del patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute. Un’importante mobilitazione istituzionale che unisce amministrazioni locali, professionisti sanitari, associazioni e cittadini attorno a un obiettivo comune: diffondere una maggiore conoscenza del tumore del polmone, superare i pregiudizi ancora legati alla malattia e promuovere la cultura della prevenzione.

Il sindaco Manuelli: «Fondamentale sensibilizzare l’opinione pubblica»

A sottolineare il valore dell’iniziativa è il sindaco di Santa Marinella, Alessio Manuelli, che richiama l’attenzione sull’incidenza della patologia e sulla necessità di rafforzare l’informazione.

«Il tumore del polmone rappresenta una delle principali cause di mortalità oncologica in Italia, in cui si registrano circa 42.000-45.000 nuove diagnosi ogni anno», afferma il primo cittadino.

«L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica, per contrastare pregiudizi e stigma legati alla malattia, riconoscerne tempestivamente i segnali, promuovere la diagnosi precoce e informare sui recenti progressi della ricerca scientifica».

Un messaggio che evidenzia come la prevenzione non rappresenti soltanto una questione sanitaria, ma anche un impegno collettivo, nel quale le istituzioni possono svolgere un ruolo determinante attraverso iniziative capaci di raggiungere e coinvolgere la cittadinanza.

Diagnosi precoce e attenzione ai sintomi: il messaggio del professor Lococo

Tra gli aspetti centrali della campagna figura l’importanza di riconoscere tempestivamente i possibili segnali della malattia e di favorire una maggiore conoscenza degli strumenti diagnostici oggi disponibili.

A ribadirlo è il professor Filippo Lococo, presidente di ALCASE Italia ODV e professore di Chirurgia Toracica presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma.

«Non sottovalutare sintomi come tosse persistente, fiato corto, dolore toracico, sangue nell’espettorato, perdita di peso inspiegabile e stanchezza marcata può fare la differenza. È inoltre fondamentale promuovere la conoscenza dello screening con TAC a basso dosaggio, uno strumento che può favorire l’individuazione della malattia nelle fasi iniziali e ampliare le possibilità di cura».

Parole che pongono l’accento sull’importanza dell’informazione e del confronto con i professionisti sanitari, soprattutto in presenza di sintomi persistenti o fattori di rischio.

La TAC a basso dosaggio, utilizzata nei programmi di screening rivolti a persone selezionate in base al rischio, rappresenta infatti uno degli strumenti più importanti per individuare precocemente eventuali alterazioni polmonari, quando le possibilità di intervento possono essere maggiori.

Ricerca scientifica e medicina personalizzata: nuove prospettive per i pazienti

Accanto alla prevenzione, la campagna “Illumina Novembre” richiama l’attenzione anche sui progressi della ricerca scientifica e sulle opportunità offerte dalla medicina di precisione.

A evidenziarne il valore è il dottor Giorgio Lo Iacono, componente del Consiglio Direttivo di ALCASE Italia ODV, referente per le Relazioni Internazionali e chirurgo toracico presso l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano.

«Oggi la medicina personalizzata richiede che ogni paziente possa accedere a test molecolari completi. Questi esami consentono di identificare eventuali alterazioni genetiche del tumore e di orientare la scelta delle terapie più appropriate, rendendo possibili trattamenti sempre più mirati ed efficaci».

Un’evoluzione significativa nel percorso di cura, che evidenzia l’importanza di garantire ai pazienti, quando clinicamente indicati, l’accesso agli esami molecolari e alle più moderne opportunità terapeutiche.

La ricerca oncologica sta infatti contribuendo a modificare progressivamente l’approccio alla malattia, attraverso strategie diagnostiche e terapeutiche sempre più personalizzate, costruite sulle caratteristiche biologiche del tumore e sulle condizioni del singolo paziente.

Una luce bianca per non lasciare nessuno nell’ombra

L’illuminazione del Castelletto assume così un significato che va oltre il semplice gesto simbolico. Il bianco diventa il colore della consapevolezza, della vicinanza e della speranza, un richiamo visibile alla necessità di continuare a investire nella prevenzione, nella diagnosi precoce, nella ricerca e nell’assistenza alle persone colpite dal tumore del polmone.

Attraverso l’adesione alla campagna nazionale, Santa Marinella entra idealmente a far parte di una rete di comunità che scelgono di illuminare i propri luoghi simbolo per dare visibilità a una malattia troppo spesso accompagnata da silenzi, timori e pregiudizi.

Un’iniziativa che ricorda anche quanto sia importante contrastare lo stigma nei confronti dei pazienti, promuovendo una cultura fondata sull’ascolto, sul rispetto e sul diritto alle cure.

Perché dietro ogni diagnosi ci sono persone, famiglie, storie e percorsi di vita che meritano attenzione, sostegno e dignità.

E nella luce bianca che ha avvolto il Castelletto di Santa Marinella si racchiude proprio questo messaggio: la consapevolezza può accendere la prevenzione, la ricerca può alimentare la speranza e una comunità informata può contribuire a fare la differenza.