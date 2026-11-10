Le fiamme sono divampate intorno alle ore 12, interessando il primo piano dell’abitazione. La residente è riuscita a mettersi in salvo autonomamente. Decisivo il rapido intervento dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia, che hanno impedito al rogo di propagarsi al resto dell’edificio.

Civitavecchia, incendio in una villetta in via delle Verbene: donna intossicata dal fumo, intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco –

CIVITAVECCHIA – Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi, martedì 10 novembre, a Civitavecchia, dove un incendio è divampato all’interno di una villetta situata in via delle Verbene, provocando attimi di forte apprensione per la residente e rendendo necessario l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco.

L’allarme è scattato intorno alle ore 12, quando, per cause ancora in corso di accertamento, le fiamme hanno interessato il primo piano dell’abitazione, sprigionando una considerevole quantità di fumo.

La donna presente all’interno dell’immobile, accortasi della situazione di pericolo, è fortunatamente riuscita ad abbandonare autonomamente l’edificio, mettendosi in salvo prima che le condizioni potessero aggravarsi. Visibilmente scossa per l’accaduto e con lievi sintomi di intossicazione da fumo, è stata successivamente affidata alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto sul posto per prestarle la necessaria assistenza.

Determinante il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia, provenienti dalla caserma Bonifazi con l’equipaggio della 17A. Giunti rapidamente sul luogo dell’incendio, i soccorritori, dopo un’attenta valutazione della situazione da parte del Capo Squadra, hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento.

Grazie alla prontezza e alla professionalità degli uomini del distaccamento, le fiamme sono state circoscritte in tempi rapidi, evitando che il rogo potesse estendersi agli altri ambienti della villetta e provocare conseguenze ancora più gravi.

La rapidità delle operazioni ha consentito di confinare l’incendio esclusivamente al primo piano dell’immobile, salvaguardando la restante porzione dell’abitazione e limitando ulteriori danni alla struttura.

Una volta domato il rogo, i Vigili del Fuoco hanno proseguito le attività di controllo e messa in sicurezza dello stabile, necessarie per escludere eventuali ulteriori situazioni di pericolo.

Restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio, sulle quali sono in corso gli opportuni accertamenti.

L’episodio, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie, si è fortunatamente concluso senza gravi conseguenze per la residente, grazie alla sua capacità di allontanarsi tempestivamente dall’abitazione e al pronto intervento delle squadre di soccorso.

Ancora una volta, la tempestività e l’efficacia dell’intervento dei Vigili del Fuoco si sono rivelate fondamentali per tutelare l’incolumità delle persone e contenere i danni provocati dalle fiamme.