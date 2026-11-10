Riccardo Agresti: “Sono un uomo libero”. Finisce il calvario giudiziario per l’ex dirigente scolastico

«Mi guardo in giro e vedo volti bui, facce livorose. Chissà che fatica covare tanto veleno, sperando solo che gli altri stiano peggio. Eppure chi augura il male finisce per stare male per primo.» Si apre con queste parole, affidate a un post su Facebook, il racconto della fine di un incubo durato anni per Riccardo Agresti, ex dirigente scolastico e docente, ora ufficialmente sollevato da ogni accusa e reintegrato in ogni sua funzione.

Una vicenda complessa, fatta di procedimenti giudiziari, polemiche mediatiche e pesanti accuse che – come confermato dai tribunali – si sono rivelate del tutto infondate. Il nucleo centrale della vicenda che ha travolto l’educatore ha riguardato la gestione di un alunno la cui certificazione clinica, ritenuta non adeguata alla situazione effettiva, aveva generato gravi criticità per la sicurezza e la didattica della classe. Di fronte all’assenza di riscontri da parte della famiglia e alla mancata presentazione di documenti aggiornati, il Consiglio di classe aveva deliberato l’allontanamento temporaneo del bambino per quindici giorni, nel rispetto dei regolamenti.

Da lì si era scatenata una dura reazione legale e mediatica: accuse di mancata inclusione, la sospensione dal servizio per dieci giorni senza stipendio, denunce per abuso dei mezzi di correzione, diffamazione aggravata e presunta inottemperanza alle disposizioni del TAR. Una gogna pubblica che aveva isolato il dirigente, sostenuto unicamente dalla sua legale, l’avvocata Giulia Fiorucci, e dalla collega Velia Ceccarelli.

Oggi, con l’archiviazione delle denunce e la piena assoluzione anche nell’ultimo procedimento relativo al rispetto delle indicazioni del TAR, la vicenda si chiude definitivamente. Agresti ha recuperato lo stipendio trattenuto e, soprattutto, la propria dignità professionale.

«Ora sono finalmente un uomo libero, senza più spade di Damocle sul capo», scrive Agresti nel suo messaggio di chiusura, ringraziando chi gli è stato vicino e ribadendo che il proprio operato è sempre stato guidato esclusivamente dalla volontà di diffondere istruzione e cultura. Un capitolo doloroso che si chiude, lasciando spazio – come conclude l’ex dirigente – a un sorriso che non si è mai spento, circondato ora da «un po’ più di luce».