Venerdì 20 novembre, alle ore 21, un evento teatrale innovativo promosso nell’ambito del progetto “Ladispoli, una città che sa ascoltare”. Marco Cecchini, delegato del sindaco Alessandro Grando: «Un’esperienza inedita che unisce comicità, sperimentazione linguistica e inclusione». Ingresso gratuito con donazione volontaria a sostegno delle associazioni Caffè Africa e Salvamamme.

Ladispoli, “La Lingua dei Sogni”: al Cineteatro Massimo Freccia uno spettacolo dove l’inclusione diventa protagonista –

LADISPOLI – Un palcoscenico sul quale le mani diventano protagoniste, i gesti si trasformano in parole e il teatro supera le barriere della comunicazione per diventare un linguaggio universale, capace di emozionare, divertire e unire. È questo lo spirito di “La Lingua dei Sogni – Una voce per tutti”, lo spettacolo inclusivo che venerdì 20 novembre 2026, alle ore 21, sarà ospitato dal Cineteatro Massimo Freccia di Ladispoli, in via Settevene Palo.

Un appuntamento che promette di offrire al pubblico un’esperienza artistica originale, nella quale la Lingua Italiana dei Segni (LIS) incontra il doppiaggio professionale, dando vita a una rappresentazione teatrale pensata per essere accessibile a tutti.

L’iniziativa si inserisce nel progetto di inclusione sociale “Ladispoli, una città che sa ascoltare”, promosso con il sostegno dell’Amministrazione comunale e sviluppato da Marco Cecchini, delegato del sindaco Alessandro Grando al Progetto di Inclusione Sociale, insieme all’assistente alla comunicazione Valentina Manca.

È stato proprio Cecchini, attraverso un intervento pubblicato sui propri canali social, ad annunciare l’evento, sottolineando il valore di un percorso che, negli ultimi quattro anni, ha contribuito a rendere Ladispoli una città sempre più attenta alle esigenze delle persone con disabilità sensoriali.

Un teatro che ribalta le regole della comunicazione

La particolarità dello spettacolo risiede in una scelta artistica tanto semplice quanto rivoluzionaria: saranno gli interpreti LIS a recitare al centro del palcoscenico, mentre i doppiatori professionisti, posizionati ai lati della scena, daranno voce ai loro gesti.

Un ribaltamento dei ruoli tradizionali che trasforma la lingua dei segni da strumento di traduzione a protagonista assoluta della rappresentazione.

Il pubblico assisterà a una selezione di scene comiche interpretate da performer LIS, alcuni dei quali sordi, accompagnati dalle voci dei doppiatori che tradurranno simultaneamente le battute espresse attraverso le mani.

Una formula capace di coinvolgere persone sorde, udenti, cieche e ipovedenti, offrendo differenti modalità di fruizione dello stesso spettacolo.

La regia è affidata ad Antonella Alessandro, mentre la serata sarà presentata da Alessandra Fattoruso.

Marco Cecchini: quattro anni di impegno per una Ladispoli più accessibile

Nel suo messaggio pubblico, Marco Cecchini ha ripercorso le tappe del lavoro svolto attraverso il progetto di inclusione sociale, evidenziando i risultati raggiunti grazie alla collaborazione tra istituzioni, associazioni e professionisti.

«In questi quattro anni abbiamo lavorato alla realizzazione di molti eventi dedicati alle persone con disabilità sensoriali, supportati dall’Amministrazione Comunale. Abbiamo dato ascolto, impegnandoci per rendere la nostra città di Ladispoli accessibile anche a loro», ha scritto il delegato.

Un impegno che ha portato all’introduzione di servizi dedicati alle persone sorde e a una crescente presenza di interpreti LIS durante le manifestazioni pubbliche.

Tra le esperienze ricordate figurano le tombolate inclusive e la partecipazione di performer LIS agli eventi estivi nelle piazze cittadine, iniziative che hanno contribuito a diffondere una nuova sensibilità nei confronti dell’accessibilità.

Con “La Lingua dei Sogni”, questo percorso compie un ulteriore passo avanti, portando sul territorio una proposta teatrale che mette al centro la diversità delle forme espressive e il diritto di ogni persona a partecipare pienamente alla vita culturale.

L’impegno dell’Amministrazione comunale

A sostenere l’iniziativa anche l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Ladispoli, Gabriele Fargnoli, che ha ribadito l’importanza di proseguire lungo il percorso intrapreso dall’Amministrazione.

«Questa serata si inserisce in un percorso che il Comune di Ladispoli sta portando avanti per rendere la città sempre più accogliente, accessibile e inclusiva, siamo una città che sa ascoltare…», ha dichiarato l’assessore.

Un messaggio che richiama il significato più profondo dell’iniziativa: costruire una comunità nella quale l’inclusione non rappresenti soltanto un principio, ma si traduca in opportunità concrete di partecipazione, conoscenza e condivisione.

Testimonianze, cultura sorda e sensibilizzazione

La serata non sarà soltanto un appuntamento teatrale, ma anche un’occasione di confronto e sensibilizzazione sui temi della disabilità, dell’accessibilità e della cultura sorda.

Tra gli ospiti annunciati figurano la dottoressa Serena Ferraiolo, testimone di inclusione e cultura sorda, e Daniele Renda, portavoce nazionale del Disability Pride Network.

Nel messaggio diffuso da Cecchini viene inoltre annunciata la partecipazione di Daniele Turis, ambasciatore alle disabilità.

Testimonianze che contribuiranno ad arricchire il significato dell’iniziativa, offrendo al pubblico ulteriori occasioni di riflessione sull’importanza dell’abbattimento delle barriere comunicative e culturali.

Una serata di solidarietà per Caffè Africa e Salvamamme

Accanto al valore culturale e sociale, lo spettacolo avrà anche una significativa finalità benefica.

L’ingresso sarà gratuito, con possibilità di effettuare una donazione volontaria. Le somme raccolte saranno devolute in egual misura a due realtà associative impegnate nel sociale: Caffè Africa, attiva nello sviluppo di progetti per l’inclusione e l’accessibilità, e Salvamamme, impegnata nel sostegno alle donne e alle persone che attraversano situazioni di fragilità, comprese le vittime di violenza domestica.

Una scelta che rafforza il messaggio dell’intera manifestazione, collegando il linguaggio dell’arte a gesti concreti di solidarietà.

Un progetto costruito attraverso il lavoro di squadra

Nel presentare l’iniziativa, Marco Cecchini ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare a quanti hanno contribuito alla sua organizzazione.

Tra questi l’assessore Gabriele Fargnoli, gli uffici amministrativi comunali e, nello specifico, Francesca Picozzi, Corrado Del Sole e la segretaria comunale Pamela Teresa Costantini.

Un riconoscimento speciale è stato riservato a Valentina Manca, con la quale Cecchini ha ideato e sviluppato il progetto “Ladispoli, una città che sa ascoltare”.

Un lavoro condiviso che testimonia come la collaborazione tra istituzioni, professionisti e realtà associative possa trasformare un’idea di inclusione in iniziative capaci di coinvolgere concretamente la cittadinanza.

Quando l’inclusione diventa spettacolo

“La Lingua dei Sogni” si propone dunque come qualcosa di più di una semplice rappresentazione teatrale.

È un invito a guardare la comunicazione da una prospettiva diversa, a scoprire la ricchezza della Lingua Italiana dei Segni e a comprendere come l’accessibilità possa diventare parte integrante della creatività artistica.

Per una sera, sul palcoscenico del Cineteatro Massimo Freccia, saranno le mani a raccontare, le voci ad accompagnare e le emozioni a unire.

Perché una città che sa ascoltare è, prima di tutto, una città capace di dare spazio a ogni voce, anche a quelle che si esprimono senza suono.