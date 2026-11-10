La musica senza confini incanta gli studenti di Cerveteri: l’Istituto “Cena” all’Aula Magna della Sapienza per “Geografia Sonora” –

ROMA / CERVETERI – Un viaggio emozionante tra i ritmi del mondo, dalla letteratura alla grande musica classica e contemporanea. Nella mattinata di martedì 10 novembre 2026, gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Cena” di Cerveteri hanno partecipato a un’esperienza didattico-musicale di altissimo profilo presso la storica Aula Magna della Sapienza Università di Roma.

L’uscita è stata promossa e organizzata dal team dei docenti di musica dell’istituto — Stefano Tomassoni, Gemma Timmoneri, Filomena Diodati, Katia Di Giovanni , Alessandro Vece e Federico Ferrari — sotto la costante supervisione della professoressa Maria Rosaria Lupo, pioniera nell’avviare e consolidare la preziosa collaborazione tra l’Istituto Cena di Cerveteri e la IUC (Istituzione Universitaria dei Concerti).

Un viaggio intorno al mondo in suoni e parole

L’evento, valevole come 3666° concerto dalla fondazione della IUC e inserito nel rassegna educational Musica PourParler della 82ª Stagione 2026/2027, ha visto l’andata in scena del progetto “Geografia Sonora: Le terre dei ritmi e dei canti”, ideato ed eseguito da Ars Ludi Laboratorio.

Sul palco dell’Aula Magna, i percussionisti Marco De Mojà, Cecilia Martellucci, Rodolfo Rossi e Francesco Sellacci, affiancati dal pianista Francesco Saverio Galtieri, hanno incantato la platea svelando la straordinaria varietà del parco strumenti: dai classici marimba, vibrafono e tamburi fino a sonorità rare e suggestive come Xiao Bo, Steel Drum e Thai Gong.

A dare voce e filo conduttore alla performance è stato l’attore e voce narrante Matteo Baronchelli, che ha intrecciato i brani musicali con letture tratte da capolavori della letteratura mondiale:

Da Le lettere alla cugina di W. A. Mozart all’iconica Marcia Turca e l’ironica rivisitazione dell’Ouverture dal Guglielmo Tell di Rossini per quattro barattoli.

Poesie di Pablo Neruda ed estratti da La mia Africa di Karen Blixen ad accompagnare i ritmi di Steve Reich (Drumming Part I) e Michael Udow.

Pagine da Il Milione di Marco Polo accostate all’emozionante Merry Christmas, Mr. Lawrence del maestro Ryūichi Sakamoto.

Brani da Novecento di Alessandro Baricco integrati con il celebre ragtime di Scott Joplin e le sonorità pop di Alan Menken.

Piccoli Critici Crescono: la parola ai ragazzi

L’esperienza non si esaurisce con l’uscita didattica. Gli alunni del “Cena” sono stati infatti invitati a mettersi alla prova nell’iniziativa “Piccoli Critici Crescono”: ciascun ragazzo potrà redigere una recensione del concerto da consegnare ai propri insegnanti. Le recensioni migliori per classe saranno selezionate dai docenti e inviate alla IUC entro il 14 dicembre 2026, offrendo ai giovani vincitori e alle loro famiglie l’opportunità di partecipare gratuitamente ai concerti della stagione ufficiale.

Un’iniziativa speciale che conferma l’impegno dell’IC “G. Cena” nel promuovere la cultura musicale come strumento integrato di crescita critica, inclusione e scoperta personale.