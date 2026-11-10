La leggendaria nave scuola della Marina Militare Italiana farà tappa alla banchina 16. Una settimana all’insegna della storia, della tradizione marinara e dell’orgoglio nazionale, con aperture pomeridiane al pubblico e un servizio navetta dedicato ai visitatori.

Civitavecchia riabbraccia l’Amerigo Vespucci: dal 12 al 18 novembre 2026 torna in porto la nave più bella del mondo –

CIVITAVECCHIA – Ci sono navi che attraversano i mari e altre che attraversano la storia, portando con sé il fascino delle grandi imprese, il valore delle tradizioni e l’orgoglio di un’intera nazione. L’Amerigo Vespucci, autentico gioiello della Marina Militare Italiana, appartiene senza dubbio a questa seconda categoria.

Dal 12 al 18 novembre 2026, la celebre nave scuola tornerà a Civitavecchia, regalando alla città portuale e all’intero territorio un appuntamento di grande suggestione, capace di richiamare l’attenzione di appassionati del mare, famiglie, giovani e visitatori.

Per una settimana, l’elegante veliero sarà ormeggiato presso la banchina 16 del porto di Civitavecchia, trasformando lo scalo marittimo in un luogo di incontro tra passato e presente, storia e formazione, tradizione e futuro.

Un simbolo dell’Italia che naviga nel mondo

Con le sue imponenti alberature, le vele, lo scafo nero attraversato dalle caratteristiche fasce bianche e le linee che ricordano i grandi velieri di un tempo, l’Amerigo Vespucci rappresenta una delle immagini più riconoscibili della marineria italiana.

Varata nel 1931 a Castellammare di Stabia, la nave ha accompagnato generazioni di allievi ufficiali della Marina Militare, contribuendo alla loro formazione professionale e umana attraverso l’esperienza diretta della navigazione.

Non è soltanto una nave scuola, ma un’autentica ambasciatrice dell’Italia nel mondo, capace di rappresentare i valori della disciplina, della collaborazione, del rispetto del mare e dello spirito di servizio.

Conosciuta universalmente con l’appellativo di “nave più bella del mondo”, continua ancora oggi a suscitare ammirazione ovunque approdi, unendo il prestigio della tradizione navale italiana alla capacità di parlare alle nuove generazioni.

Dal grande viaggio internazionale al ritorno a Civitavecchia

La presenza dell’Amerigo Vespucci a Civitavecchia assume un significato particolare anche alla luce delle importanti navigazioni internazionali che l’hanno vista protagonista negli ultimi anni.

Dopo lo straordinario Tour Mondiale 2023-2025, che ha portato il Tricolore attraverso cinque continenti, 33 Paesi e 53 porti, il veliero ha proseguito la propria missione internazionale con la Campagna Nord America 2026.

Un viaggio che ha toccato città prestigiose degli Stati Uniti e del Canada, tra cui New York, Boston, Québec City e Montréal, promuovendo la cultura italiana, il dialogo tra i popoli e le eccellenze del nostro Paese.

La campagna nordamericana si è conclusa nell’ottobre 2026 a Trieste, in occasione della Barcolana, uno degli appuntamenti velici più importanti a livello internazionale.

Adesso, con il ritorno a Civitavecchia, il veliero rinnova il proprio legame con il territorio laziale, offrendo un’occasione per avvicinare la cittadinanza a una delle realtà più prestigiose della Marina Militare.

Visite al pubblico e servizio navetta dedicato

L’arrivo dell’Amerigo Vespucci sarà accompagnato da una specifica organizzazione delle attività portuali, predisposta per garantire la sicurezza e favorire l’accesso dei visitatori.

Secondo le disposizioni rese note attraverso un’ordinanza dell’Autorità di Sistema Portuale, la nave resterà ormeggiata alla banchina 16 dal 12 al 18 novembre.

In occasione delle aperture pomeridiane al pubblico, Port Mobility metterà a disposizione un servizio navetta dedicato, con collegamento tra il Molo Sardegna, individuato come punto A, e la banchina 16, punto B.

Un servizio pensato per agevolare gli spostamenti all’interno dello scalo e consentire ai cittadini di raggiungere l’area di ormeggio.

Per ragioni organizzative e di sicurezza, dalle ore 9 del 12 novembre e fino al termine della permanenza del veliero saranno introdotte limitazioni alla circolazione e alla sosta dei veicoli nelle aree del Molo Sardegna, delle banchine 4 e 5 e della banchina 16, compresi i relativi piazzali.

Resteranno esclusi dai divieti i mezzi di emergenza, delle forze dell’ordine e degli operatori tecnico-nautici autorizzati.

Per conoscere gli orari definitivi delle visite e le eventuali modalità di accesso sarà opportuno consultare gli aggiornamenti ufficiali della Marina Militare e degli enti portuali.

Un’occasione speciale per Civitavecchia e il territorio

Il ritorno dell’Amerigo Vespucci rappresenta molto più di una semplice sosta portuale.

Per Civitavecchia, città profondamente legata alla propria storia marittima, la presenza del veliero costituisce un’occasione per valorizzare il rapporto tra il porto, la cittadinanza e le grandi tradizioni navali italiane.

L’interesse per la nave potrà coinvolgere non soltanto i residenti, ma anche i cittadini di Santa Marinella, Cerveteri, Ladispoli, Tarquinia e degli altri centri del litorale laziale, offrendo un’opportunità di incontro con un patrimonio storico e culturale di straordinario valore.

Particolarmente significativo è anche il messaggio rivolto ai più giovani: salire a bordo di una nave scuola significa avvicinarsi a un mondo nel quale la conoscenza si accompagna all’esperienza, il lavoro di squadra diventa indispensabile e il rispetto delle regole costituisce un valore fondamentale.

Il fascino senza tempo della Signora dei Mari

L’Amerigo Vespucci continua a rappresentare un ponte ideale tra generazioni, un luogo nel quale la memoria della navigazione a vela incontra le sfide del presente.

Ogni suo approdo porta con sé un patrimonio di racconti, esperienze e suggestioni che va ben oltre la bellezza delle sue forme.

Dal 12 al 18 novembre, Civitavecchia avrà nuovamente l’opportunità di accogliere questo straordinario simbolo dell’Italia, ammirando da vicino un veliero che continua a emozionare il pubblico e a rappresentare il nostro Paese nei mari del mondo.

Perché l’Amerigo Vespucci non è soltanto una nave che solca gli oceani: è una storia italiana che continua a navigare, portando con sé il fascino del passato e la promessa del futuro.