L’assessora alla Cultura e alla Pubblica Istruzione del Comune di Ladispoli, presidente e ideatrice della Biennale Internazionale d’Arte della Riviera Romana, insignita del premio per il suo impegno nella promozione della cultura, dell’arte e dell’educazione come strumenti di inclusione e crescita collettiva. «Esserci significa soprattutto fare la propria parte, con responsabilità, passione e umanità».

Ladispoli, Margherita Frappa premiata a Palazzo Valentini con il riconoscimento “Noi Ci Siamo” –

di Marco Di Marzio

ROMA – Un riconoscimento che celebra non soltanto un percorso istituzionale e culturale, ma soprattutto una visione della società nella quale l’arte, l’educazione e la conoscenza diventano strumenti capaci di costruire relazioni, abbattere barriere e unire le persone.

È quello conferito alla dott.ssa Margherita Frappa, assessora alla Cultura e alla Pubblica Istruzione del Comune di Ladispoli, presidente e ideatrice della Biennale Internazionale d’Arte della Riviera Romana, tra le personalità premiate in occasione della seconda edizione del Premio “Noi Ci Siamo”, svoltasi lunedì 9 novembre 2026 nella prestigiosa cornice della Sala Monsignor Luigi Di Liegro di Palazzo Valentini, a Roma.

La manifestazione, ideata e organizzata da Alessandro Scarnecchia, direttore di TPM – Terza Pagina Magazine, ha riunito rappresentanti delle istituzioni, professionisti, esponenti del mondo culturale, associazioni e protagonisti dell’impegno sociale, accomunati dalla volontà di promuovere i valori della solidarietà, della legalità, della dignità umana e del contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione.

Un appuntamento dedicato a chi, attraverso il proprio lavoro e la propria sensibilità, contribuisce quotidianamente a costruire una società più attenta, inclusiva e solidale.

Un riconoscimento all’impegno per la cultura e le nuove generazioni

Per Margherita Frappa, il premio rappresenta un importante riconoscimento del percorso intrapreso nella promozione culturale e nella valorizzazione dell’arte come occasione di incontro, partecipazione e crescita della comunità.

Particolarmente significativa la motivazione ufficiale del conferimento, che sottolinea il valore umano e sociale del suo impegno.

Il riconoscimento le è stato attribuito «per aver trasformato la cultura, l’educazione e l’arte in strumenti di inclusione, solidarietà e crescita collettiva, promuovendo il rispetto, la dignità della persona e il dialogo tra i popoli».

La motivazione evidenzia inoltre l’attenzione rivolta alle nuove generazioni, alla valorizzazione del talento e alla sensibilizzazione contro ogni forma di violenza e discriminazione.

Un impegno che trova una delle sue espressioni più significative nella Biennale Internazionale d’Arte della Riviera Romana, progetto culturale ideato e presieduto dalla stessa Frappa, nato con l’obiettivo di favorire l’incontro tra linguaggi artistici, sensibilità e culture differenti.

La Biennale rappresenta infatti un’esperienza nella quale l’arte supera la dimensione puramente espositiva per diventare occasione di dialogo, confronto e partecipazione, contribuendo alla valorizzazione culturale del territorio e alla costruzione di relazioni tra persone e comunità.

Non a caso, nella parte conclusiva della motivazione ufficiale si sottolinea come Frappa abbia dimostrato «che la cultura non è soltanto conoscenza, ma un ponte capace di unire persone, generazioni e comunità, lasciando un segno concreto di speranza nel futuro».

Le parole di Margherita Frappa: «Il valore del nostro impegno è nelle tracce che lasciamo»

A rendere ancora più significativo il riconoscimento sono state le parole che Margherita Frappa ha voluto affidare al proprio profilo social, condividendo pubblicamente l’emozione e la gratitudine per il premio ricevuto.

«“NOI CI SIAMO” – Un premio che racchiude un valore in cui credo profondamente: esserci. Grazie di cuore a Terza Pagina Magazine per avermi conferito oggi questo prestigioso riconoscimento, che accolgo con emozione e sincera gratitudine», ha scritto Frappa.

Un messaggio nel quale emerge una concezione della cultura profondamente legata alla responsabilità sociale e alla capacità di generare opportunità per gli altri.

«Un premio che dà valore a ciò in cui ho sempre creduto: la cultura, l’arte e l’educazione come strumenti di inclusione, crescita e dialogo, capaci di unire persone, generazioni e comunità».

Parole che raccontano una visione dell’impegno pubblico nella quale il valore delle iniziative non si esaurisce nella loro realizzazione, ma si misura soprattutto attraverso le opportunità, le relazioni e i cambiamenti che riescono a produrre.

Particolarmente intensa la riflessione con cui l’assessora ha voluto richiamare il significato più autentico del servizio alla collettività:

«Ho sempre pensato che il valore del nostro impegno non si misuri nei ruoli che ricopriamo, ma nelle tracce che riusciamo a lasciare nella vita degli altri».

Una considerazione che pone al centro la dimensione umana dell’impegno istituzionale e culturale, ricordando come siano soprattutto le azioni e i risultati condivisi a dare significato alle responsabilità ricoperte.

Frappa ha quindi dedicato il premio alle persone che quotidianamente condividono con lei idee, iniziative e progetti.

«Dedico questo riconoscimento a tutte le persone con cui condivido ogni giorno idee, progetti e impegno. Perché esserci significa soprattutto fare la propria parte, con responsabilità, passione e umanità. Grazie davvero!»

Il Premio “Noi Ci Siamo”, un omaggio a chi fa la differenza

La seconda edizione del Premio “Noi Ci Siamo” ha posto al centro storie di impegno, solidarietà e responsabilità civile, valorizzando personalità e realtà associative che operano in ambiti differenti, dalla tutela dei diritti alla promozione culturale, dall’educazione al volontariato, fino al contrasto alla violenza sulle donne.

A conferire ulteriore rilievo istituzionale alla manifestazione, il coinvolgimento in qualità di madrina e destinataria di una menzione speciale dell’onorevole Martina Semenzato, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.

La cerimonia, condotta dall’attrice e presentatrice Francesca Ceci, ha rappresentato un momento di valorizzazione di esperienze e percorsi differenti, accomunati dalla volontà di non rimanere indifferenti di fronte alle necessità della società.

Il riconoscimento conferito a Margherita Frappa si inserisce pienamente in questa visione, evidenziando il ruolo fondamentale della cultura e dell’educazione nella costruzione di una comunità fondata sul rispetto, sulla partecipazione e sulla solidarietà.

Un riconoscimento che valorizza anche il territorio di Ladispoli

Il premio assume un significato particolare anche per la città di Ladispoli, dove Margherita Frappa svolge il proprio incarico istituzionale e porta avanti iniziative dedicate alla promozione culturale, alla formazione e alla valorizzazione delle espressioni artistiche.

Un riconoscimento che contribuisce a dare visibilità a un percorso nel quale la cultura viene interpretata non soltanto come patrimonio da custodire, ma come risorsa viva, capace di generare occasioni di incontro, crescita e partecipazione.

La Biennale Internazionale d’Arte della Riviera Romana, insieme alle attività di promozione culturale rivolte alla cittadinanza, rappresenta una testimonianza di questa impostazione, nella quale il territorio diventa protagonista di un dialogo più ampio, aperto a nuove esperienze e sensibilità.

Il conferimento del Premio “Noi Ci Siamo” rappresenta dunque un riconoscimento personale e, allo stesso tempo, un’occasione per valorizzare il ruolo che la cultura può svolgere nella vita delle comunità.

Perché, come emerge dalle parole della stessa Margherita Frappa, il significato più profondo dell’impegno non risiede necessariamente nei titoli o negli incarichi, ma nella capacità di lasciare un segno positivo nella vita degli altri.

Ed è proprio questo il messaggio che accompagna il riconoscimento ricevuto a Palazzo Valentini: esserci non significa soltanto essere presenti, ma scegliere ogni giorno di contribuire, attraverso le proprie azioni, alla costruzione di un futuro migliore.