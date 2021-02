Share Pin 1 Condivisioni

Verrà somministrato il vaccino AstraZeneca a chi è sotto i 55 anni nelle tre categorie

Piano vaccini, da lunedì insegnanti, forze dell’ordine e detenuti –

L’obbiettivo è quello di aggiungere altri 7 milioni di vaccinati entro aprile ai due milioni che lo hanno già ricevuto.

Il nuovo piano prevederà la distribuzione di 14 milioni di dosi del vaccino Pfizer che saranno distribuite tra le venti regioni italiane

La priorità sarà in base al numero di anziani residenti, i soggetti deboli e a rischio.

Da lunedì invece il vaccino di AstraZeneca sarà usato per chi ha meno di 55 anni tra gli insegnanti, il personale scolastico, le forze dell’ordine, il personale delle carceri e i detenuti.

“La campagna di vaccinazione resti fuori da crisi e da contese politiche. È la cosa più importante per tutto il Paese”, ha detto Speranza.

Per il Ministro Speranza non bisogna precludere nessuna possibilità

L’importante è che le soluzioni adottate siano approvate in primo luogo dall’Ema.

Neanche il vaccino russo Sputnik sembra più una preclusione: “A questo proposito, abbiamo sollecitato l’Unione europea alla valutazione scientifica su quest’ultimo e quello di altri paesi”.

Ma per il Ministro gli anticorpi monoclonali sono un’opzione su cui bisogna accelerare il passo.

Anche il Ministro Boccia ha sottolineato come la crisi politica non debba in alcun modo frenare il contrasto al coronavirus.

Le Regioni si stanno muovendo coinvolgere i medici di base

Secondo un accordo di massima i sanitari dovrebbero ricevere 10 euro per una somministrazione a studio e 28 euro se l’iniezione avviene in casa del paziente.

I medici di base sono stati tra le categorie più colpite dal coronavirus e hanno avuto anche un alto numero di decessi tra le loro file.