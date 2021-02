Share Pin 0 Condivisioni

Le foto su Facebook dei cinque splendidi esemplari che si aggiravano di notte a bordo strada stremati alla ricerca di un riparo

Cerveteri, le Guardie Ecozoofile salvano mamma e cuccioli –

Una mamma e i suoi quattro cuccioli in difficoltà e in cerca di un posto sicuro, sono stati salvati ieri dalle Guardie Ecozoofile di Fareambiente.

“Stremata e senza più energie per cercare un luogo sicuro per i suoi figli lei vagava senza una meta sulla strada, illuminata solo dai fari delle auto di passaggio che rischiavano d’investirla”, raccontano su Facebook.

Per fortuna una cittadina si è fermata e ha chiamato le Guardie che si sono precipitate con una pattuglia sul posto.

“Dopo aver messo in sicurezza il luogo hanno recuperato un cucciolo dopo l’altro sotto gli occhi amorevoli di lei che non aveva neanche più la forza di restare in piedi”.

“La fame e la sete li ha segnati tanto che appena adagiati sulla coperta nell’auto di servizio si sono tutti addormentati stretti l’uno all’altro e nel lungo tragitto per il ricovero Sanitario non hanno fiatato”.

“Questo per loro è solo il primo passo, ma intanto sono stati già salvati, adesso ci auguriamo che possano trovare anche una famiglia che li accolga e che non li lasci più vagare, a un passo dal perdere la speranza, su una strada buia”.