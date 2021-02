Share Pin 4 Condivisioni

Il concorso di preminente interesse nazionale è stato organizzato Accademia Nazionale delle Arti e dello Spettacolo.

Danza, le coreografie di Loredana Mantini classificate a Non solo Danza –

Loredana Mantini e i suoi allievi hanno partecipato lo scorso 31 gennaio al concorso nazionale di danza LIVE organizzato dall’Accademia Nazionale delle Arti e dello Spettacolo.

Le ragazze partecipanti al concorso live ‘Non solo Danza’ si sono distinte sia con la coreografia di modern/contemporaneo, interpretata da Ilaria Monti, Ilaria Mannarella, Sara Cocco, Valentina Gioseff e Marika Roselli.

Si sono aggiudicate un “primo classificato” e sono state tutte premiate con un accesso al 50% per il prossimo Concorso Coreografico “Danzanetwork”.

La seconda coreografia CONTAMINAZIONE, interpretata da Ilaria Monti, Ilaria Mannarella e Sara Cocco, oltre a un primo classificato è stata premiata con l’accesso al 50% per il Concorso Coreografico “Danzanetwork” delle partecipanti ed una prestigiosa borsa di Studio al 100 % per una settimana di stage con la Compagnia, Physical Dance, e Body Structure, presso la MSPD Studios di Roma.

Le 2 coreografie portate in scena, sono frutto di due nuovi lavori iniziati a fine novembre 2020, per assoluta necessità, perciò una prima uscita dopo 9 lunghi mesi di pausa forzata.

Loredana Mantini insegna danza presso il Centro Sportivo Il Gabbiano, con i suoi corsi accreditati Formazione Danza Mantini.

La Maestra Mantini insegna danza da circa trent’anni e partecipa da sempre ad eventi e concorsi, con i suoi allievi, perché li ritiene costruttivi per fortificare lo studio della sala, stimolando motivazioni.

“In questo momento storico, molto particolare, dove la pandemia ha chiuso palestre, piscine scuole e sale di danza, senza pensare al benessere psichico e fisico che alimentano a chi li frequenta, ha però lasciato un piccolo spiraglio di luce ai giovani dagli 8 anni in su che, non si vogliono fermare e perciò continuare a studiare DANZA, partecipando a concorsi di PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE come da ultimo DPCM”.

Si legge sulla pagina ufficiale de Il Gabbiano centro sportivo.