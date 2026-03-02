Fratarcangeli: il cambiamento culturale passa per le Leggi e l’impegno costante

PD Santa Marinella: “Grande partecipazione all’incontro con Livia Turco per gli 80 anni del diritto al voto alle donne” –

In questi giorni si è svolto un incontro di notevole importanza con Livia Turco, molto partecipato, nel quale è stato sottolineato il ruolo cruciale delle battaglie femminili nella trasformazione sociale, lavorativa e istituzionale del nostro Paese dal 1946 ad oggi. L’incontro, intitolato “Le leggi delle donne che hanno cambiato l’Italia”, si inserisce nel contesto dell’ottantesimo anniversario del diritto di voto alle donne, che abbiamo voluto celebrare per porre l’accento sulla necessità di conoscere e difendere i diritti fondamentali conquistati, frutto di lotte riguardanti lavoro, famiglia e parità. Invitando inoltre, tutti a mantenere viva la memoria storica per contrastare eventuali regressi.

Questa iniziativa, promossa dal Pd di Santa Marinella, in collaborazione con la Fondazione Nilde Iotti, ha rappresentato un significativo momento di approfondimento e riflessione sul valore delle politiche di genere e sul contributo delle donne nella costruzione dell’Italia attuale. Con l’On. Livia Turco, Presidente della Fondazione Nilde Iotti, abbiamo ripercorso le battaglie, le conquiste e i diritti che hanno segnato la storia nazionale, riflettendo su come questi continuino a influenzare il presente, e della necessità di costruire una nuova stagione di protagonismo femminile, generando un’”onda d’urto” capace di definire l’agenda politica e di governo del nostro Paese.

“La mia partecipazione all’incontro con Livia Turco per gli 80 anni dal voto alle donne – dichiara Paola Fratarcangeli già consigliera alle pari opportunità del Comune di Santa Marinella – è un atto di coerenza e responsabilità. Anche dopo la fine anticipata dell’esperienza amministrativa, il mio impegno non si ferma: i diritti e la dignità delle donne sono conquiste che vanno difese ogni giorno, dentro e fuori le istituzioni. La storia ci insegna che sono la costanza e la partecipazione civile a determinare il vero cambiamento del nostro Paese, oltre ogni mandato elettorale.”

Ha accompagnato Livia Turco, Antonio Rosati, dirigente del Partito Democratico.

Ha moderato l’incontro Maria Grazia Chetta, esponente della segreteria CGIL Civitavecchia Roma Nord e Viterbo, ha introdotto l’evento, Lucia Gaglione, segretaria del Pd Santa Marinella. Ha partecipato una delegazione dell’UDI circolo Ladispoli Cerveteri con il quale abbiamo intrapreso una collaborazione per un progetto rivolto a ragazze e ragazzi “Le Madri Costituenti”, dedicato a tutte le donne che hanno contribuito alla nascita della nostra Costituzione – dichiara Gaglione -. Hanno partecipato all’incontro, Paola Fratarcangeli, già consigliera alle pari opportunità del Comune di Santa Marinella, dirigenti del Pd coordinamento litorale, associazioni e movimenti locali.