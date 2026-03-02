L’evento si è svolto sabato 28 febbraio al Centro d’Arte e Cultura

Ladispoli, grande partecipazione alla mostra in onore dei Vigili del Fuoco –

Grande affluenza sabato al Centro d’Arte e Cultura di Ladispoli per la mostra dedicata al Corpo dei Vigili del Fuoco, organizzata dall’Assessore alla Cultura Margherita Frappa e dal Delegato alle Mostre Filippo Conte.

Un momento di forte partecipazione e riconoscenza verso uomini e donne che ogni giorno operano con coraggio e spirito di servizio.

All’evento erano presenti anche gli Assessori Gabriele Fargnoli e Daniela Marongiu, insieme ai Consiglieri comunali Manuela Risso e Franca Asciutto, a testimonianza della vicinanza dell’Amministrazione a un Corpo fondamentale per la sicurezza della comunità.

«È un tributo doveroso – ha dichiarato l’Assessore Frappa – a chi garantisce sicurezza con sacrificio e professionalità costante».

Il Delegato Conte ha ricordato come, negli anni, sia stata sempre dedicata una mostra ai diversi corpi e alle forze dell’ordine presenti sul territorio, per valorizzarne il ruolo e rafforzare il legame con la comunità.

Un evento che ha unito cultura, memoria e gratitudine.