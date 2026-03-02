Standing ovation per il concerto sassofono e pianoforte di Alessandro Scalone e Susanna Pagano. La Consigliera comunale di Cerveteri e Volontaria Aism Adele Prosperi: “Serata emozionante, con la grande musica possiamo sostenere cause importanti come quella della Ricerca Scientifica”

“Note per la Ricerca”, il “duo Scalone – Pagano” emoziona Sala Ruspoli: grande musica e un ottimo risultato per Aism –

“Venerdì sera in Sala Ruspoli abbiamo vissuto una serata emozionante, con una musica straordinaria che ha saputo toccare il sentimento e il cuore del pubblico. Un secondo appuntamento con la rassegna ‘Note per la Ricerca’ che ha visto esibirsi Alessandro Scalone al sassofono e Susanna Pagano al pianoforte in un concerto durante il quale hanno eseguito un repertorio che ha spaziato dal classico al contemporaneo e terminato con una lunga standing ovation da parte dei tantissimi spettatori presenti. Non solo musica però, ma anche solidarietà: raccolti 305,00 euro a sostegno di Aism – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, un ulteriore contributo alle attività dell’Associazione impegnata da oltre mezzo secolo nel finanziare attività di Ricerca Scientifica e nel garantire assistenza, sostegno e diritti a persone con Sclerosi Multipla”. A dichiararlo è Adele Prosperi, Consigliera comunale di Cerveteri e Volontaria Aism da 13anni, a margine del concerto del “Duo Scalone – Pagano” tenutosi venerdì 27 febbraio in Sala Ruspoli a Cerveteri.

Ad impreziosire ulteriormente la location, le meravigliose ali di farfalla di Luisana “Lulù” Leone, una delle opere che maggiormente la caratterizzano nel panorama artistico: un simbolo di speranza, di vita, un auspicio affinché la Ricerca e i progressi in campo medico possano volare sempre in alto. Il ricavato del concerto, come di consueto in ogni iniziativa di sensibilizzazione e raccolta fondi, questa mattina è stato devoluto tramite bonifico bancario ad Aism.

“La rassegna ‘Note per la Ricerca’ nasce con un preciso obiettivo – spiega Adele Prosperi – affiancare a momenti culturali di grande spessore, la musica, l’arte e lo spettacolo alla solidarietà, all’informazione e alla sensibilizzazione sulle attività di Ricerca Scientifica. Grazie alla disponibilità di numerosi artisti, proprio come lo sono stati i Maestri Scalone e Pagano, sono onorata di poter organizzare eventi come questo: ci fanno sentire sempre più una comunità unita, amica del talento musicale e della solidarietà”.

“Ci tengo a ringraziare di vero cuore i Maestri Alessandro Scalone e Susanna Pagano, che hanno messo a disposizione della città e delle attività a sostegno della Ricerca Scientifica la loro arte, il loro tempo e il loro amore per la musica, regalandoci una serata davvero emozionante – ha aggiunto la Consigliera comunale Adele Prosperi – così come ci tengo a ringraziare il tanto pubblico presente, per la sensibilità e la generosità riservata nei confronti di ‘Note per la Ricerca’, un progetto al quale sono molto legata e che vuole continuare anche in futuro a coniugare musica, arte e spettacolo per sensibilizzare sull’importanza delle attività di Ricerca”.

“Gli appuntamenti con Aism a Cerveteri non sono finiti – prosegue la Consigliera comunale Adele Prosperi – sabato 7 marzo saremo in Piazza Aldo Moro con il consueto stand solidale di ‘Bentornata Gardensia’, l’iniziativa nazionale di raccolta fondi a sostegno della Ricerca Scientifica sulla Sclerosi Multipla: acquistando una pianta di Gardenia o di Ortensia, o se volete entrambe, potrete dare un importantissimo contributo alle attività di Aism e alle persone con sclerosi multipla, oltre che, vista la concomitanza con la Giornata Internazionale della Donna, fare un meraviglioso dono ad una persona a voi cara. Vi aspettiamo come sempre, per non lasciare indietro nessuno, per continuare a costruire insieme un mondo libero dalla Sclerosi Multipla”.