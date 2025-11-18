PD Cerveteri: ’Bene incontro con Gubetti per verifica maggioranza

‘Rispetto patto elettorale, chiarezza nelle scelte urbanistiche e nella gestione macchina amministrativa’

Cerveteri, 18 nov. – Nei giorni scorsi una delegazione del Circolo del PD di Cerveteri ‘David Sassoli’, guidata dal segretario Fabio d’Annunzio e dalla capogruppo in consiglio comunale, Linda Ferretti, ha incontrato la Sindaca Elena Gubetti, per una verifica della tenuta della maggioranza e, soprattutto, per una verifica sull’attuazione del programma che il PD ha stipulato con i cittadini e con le altre forze al governo della città. “Abbiamo richiesto noi questa verifica urgente – dichiara Fabio D’Annunzio – dopo la richiesta di sfiducia presentata in Consiglio Comunale, poi respinta, grazie al prevalere del buon senso. Tuttavia, noi pensiamo che per governare bene e per continuare le importanti opere che sono state già avviate sul territorio o sono di imminente realizzazione, servano stabilità e chiarezza”.

“Abbiamo chiesto quindi a Gubetti -prosegue il segretario del PD di Cerveteri- di rinnovare la garanzia del rispetto del patto con gli elettori e dell’attuazione del programma elettorale. È necessario realizzare tutte le opere previste nel Piano Triennale, così come è necessaria chiarezza e trasparenza nelle scelte urbanistiche e nella gestione della macchina amministrativa. Ora più che mai: come Pd abbiamo sempre fatto la nostra parte, assumendoci le responsabilità di governo, senza tentennamenti”.

“Da parte della Sindaca abbiamo trovato collaborazione e disponibilità ad accogliere le nostre richieste e l’impegno a incontri periodici sull’avanzamento del programma. Ribadiamo il nostro appoggio a questa Amministrazione, continuando in questo percorso di verifica puntuale delle scelte amministrative”, conclude Fabio D’Annunzio.

Il circolo PD di Cerveteri ‘David Sassoli’

(nella foto da sx: il segretario del Pd Cerveteri, Fabio D’Annunzio, la capogruppo in consiglio comunale, Linda Ferretti, la vicesegretaria del Pd Cerveteri, Paola Orelli)