Ladispoli Women: riconoscimento dalla federazione per i valori sportivi

Il club rossoblù premiato dalla Federazione per la stagione 2024/2025. Un successo che va oltre il campo da gioco.

LADISPOLI – La Ladispoli Women riceve un importante riconoscimento che premia i valori e l’impegno del club: la Coppa Disciplina per la stagione 2024/2025.

La cerimonia di consegna si è svolta presso la sede del Comitato Regionale, dove il premio è stato consegnato direttamente dal Presidente Avvantaggiato. A ritirare il prestigioso riconoscimento sono stati il Direttore Generale Persi e il Dirigente Fabio Ciampa, accolti con complimenti per il lavoro svolto con impegno e professionalità.

Il Dirigente Fabio Ciampa ha voluto sottolineare il significato di questo risultato: “Questo è un riconoscimento che premia il lavoro di tutto il club e dello staff. Con la squadra femminile, stiamo puntando soprattutto a far crescere le ragazze, dando loro quei valori che sono alla base del nostro progetto sportivo.”

Il premio disciplina, infatti, non premia solo le vittorie, ma la correttezza e la lealtà dimostrate in campo, confermando l’impegno della società rossoblù nel promuovere uno sport etico e formativo.